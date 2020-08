Kiel

Stoffmarkt, Bällebad, Musik und vieles mehr: Wir haben zusammengestellt, was Sie am Wochenende in Schleswig-Holstein erleben können. Wichtig: Achten Sie auf die jeweiligen Corona-Regeln vor Ort.

Hier gibt es Stoffe für jeden Geschmack

Ein Paradies für Selbermacher: Am Sonnabend, 22. August, 10 bis 17 Uhr, ist der Rathausplatz Standort des Deutsch-Holländischen Stoffmarktes mit zahlreichen kreativ dekorierten Ständen. „Lass die Nähmaschine glühen“, so lautet das diesjährige Motto, denn Individualität liegt im Trend. Ob Jersey für das nächste Freizeitkleid oder Tüll für einen schicken Rock, das umfangreiche Angebot an Stoffen und Zubehör lässt kaum einen Wunsch offen. Abgerundet wird das Angebot durch eine riesige Auswahl an Schnittmustern und Kurzwaren wie Applikationen, Borten, Nadeln oder Garn.

Für den Deutsch-Holländischen Stoffmarkt gelten besondere Corona-Schutz-Bedingungen. Es herrscht eine generelle Mund-Nasen-Schutzpflicht, auch im Wartebereich. Alle Besucher haben laut Veranstalter die Möglichkeit, ein Kontaktformular auszufüllen, das im Falle eines Infektionsgeschehens ausschließlich der Rückverfolgung dient und nach vier Wochen vernichtet wird.

Sitz-Disco am Güterbahnhof Kiel

Für Sonnabend, 22. August 2020 ist der SummerSoul als Sitzdisco geplant, denn es gilt weiterhin ein Tanzverbot. Die Musik kommt von den DJ Achim B. und DJ Manolito. Auf der neuen Terrasse im geschützten Innenhof des Güterbahnhofs gibt es Getränke und ein Barbecue mit Leckereien. Die Teilnehmerzahl ist auf maximal 150 Personen begrenzt und es gelten die üblichen Anforderungen an Abstand und Hygiene, wie gehabt sind auch die Kontaktdaten zu erfassen. Gestartet wird um 16 Uhr, Ende ist um 24 Uhr.

Live-Musik im Blauen Engel

Die vier Musiker von Caruso sind am Sonnabend im Blauen Engel in Kiel zu Gast - Showtime ist ab 21 Uhr im Bootsschuppen; am Eingang rechts, immer am Wasser entlang und der Musik nach! Der Eintritt ist kostenlos; um eine Hutspende für die musikalische Darbietung wird gebeten!

Ihre Single "Zwei Liter Wein" ist am 31. Juli 2020 erschienen, eine Hörprobe gibt es hier:

Konzert im Spieker in Eckernförde

Konzerte in Corona-Zeiten – dass das durchaus möglich ist, zeigt Gerrit Baumeister. Nachdem er bereits Ende Juni einen Freiluft-Auftritt am Eckernförder Spieker organisiert hatte, stehen nun die nächsten Konzerte an. Jeweils 50 Gäste sind am Wochenende zugelassen – diesmal drinnen. Einlass an der Langebrückstraße 34 ist um 19 Uhr. Anmeldungen oder Reservierungen sind nicht vorgesehen. Wer einen Platz ergattern möchte, muss früh da sein. Wer am Sonnabend, 22. August, auftritt? Der Musiker „Kuersche“ aus Hannover. „Er stellt sein 2019er-Album ,Wooden Chandelier’ vor“, so Gerrit Baumeister.

Ein Spiel mit Nähe und Distanz in Lübeck

Der Kirchraum der Lübecker Kulturkirche St. Petri gleicht derzeit einem Bällebad für Erwachsene: Für die interaktive Ausstellung „Para Social“ wurden etwa 70 bunte Gummibälle, jeweils mit einem Durchmesser von drei Metern, in den Kirchraum gebracht. „Besucher müssen sich durch leichtes Bewegen der Bälle ihren Weg bahnen“, so der Hamburger Künstler Christoph Faulhaber. Das Ganze sehe bunt und spaßig aus. Ganz unbeabsichtigt greift die Ausstellung auch die aktuelle Situation des Abstandhaltens in der Corona-Pandemie auf.

„Para Social“: St. Petri zu Lübeck, Petrikirchhof 1. In Kooperation mit der Overbeck-Gesellschaft, Mo-So 11 bis 16 Uhr (wegen Corona max. 50 Personen zur Zeit, Mundschutz und Einmalhandschuhe).

Wanderung im Stiftungsland Winderatter See

Das Stiftungsland Winderatter See ist eine der weniger bekannten Perlen vor den Toren Flensburgs. Bei einer Naturführung am Sonnabend, 22. August, zwischen um 14 und 16.30 Uhr nähern sich die Wandersleute dieser Landschaft nicht (nur) über den Kopf und Sachinformationen, sondern über die Sinne. Ziel dieser Veranstaltung mit dem Flensburger Naturschutzbeauftragten Jürgen Maßheimer ist es, im Erntemonat August unmittelbare Eindrücke rund um den See zu sammeln und die einzigartige Vielfalt des Stiftungslandes mit seinen grasenden Herden, Weiden, See und Bruchwald bewusst und aus neuen Blickwinkeln – von der Farb- und Formenvielfalt bis zu Naturklängen - zu erleben und auf sich einwirken zu lassen. Treffpunkt ist um 14 Uhr der Eingang zum Stiftungsland Winderatter See am Eingang Hüholz zwischen Ausacker und Winderatt. Anmeldung per E-Mail wird erbeten an mass-plan@foni.net. Kosten: 8 Euro für Erwachsene; 4 Euro für Kinder.

Hanf-Seminar auf Gut Hohenhain

Auf Gut Hohenhain in Schwedeneck steht am Sonnabend, 22. August, die letzte Cannabis-Teeernte in diesem Jahr für den Eigenverbrauch und die Manufaktur an. Besucher sind willkommen. Ökolandwirt Burkhard von Langendorff baut dort Nutzhanf an: ein Projekt, das der Kieler Arzt Dr. Erich Conradi angestoßen hatte. Auf dem Gut wachsen zwei Sorten – allerdings ohne den Wirkstoff THC. Um 15 Uhr beginnt die Teeernte. Auf dem Feld herrscht nach Veranstalterangaben kein Maskenzwang. Um 17 Uhr folgt ein großes Hanfseminar mit verschiedenen Referenten im Kuhhaus, der Eintritt kostet 5 Euro.

Wochenendrundgang durch die Galerie Brennwald in Kiel

Noch bis zum 28. August läuft die aktuelle Ausstellung "Was immer du siehst" mit Malerei und Collagen von Eike Lohmeyer-Hand und Uwe Hand in der Galerie Brennwald in der Feldstraße 133 in Kiel. An diesem Wochenende wird von 11 bis 17 Uhr ein Wochenendrundgang angeboten. Mehr Infos unter Telefon 0431-334513.

Ausstellung „rückkehr“ im GalerieCafé

Die Werke der Malerin Ekaterina Ezhkova sind noch bis zum 26. September im GalerieCafé 160 in der Holtenauer Str. 160, 24105 Kiel, zu sehen. In ihren Gemälden sind ihre Großmutter Tanja und Kinder die liebsten Motive der Malerin, inspiriert von den Alltags- und Straßenfotografien ihres Großvaters Eugen, die zumeist im Sankt Petersburg der 50er-Jahre aufgenommen wurden. Die Ausstellung „rückkehr“ zeigt sehr persönliche Arbeiten, doch lässt sie den Betrachter teilhaben an den Geschichten, die Ezhkovas Bilder erzählen – tiefgreifende, unergründliche und unvergessliche Momente einer vergangenen Zeit. Am 22. August und 12. September, jeweils von 16 bis 18 Uhr, können Sie die Künstlerin bei einem Rundgang und Gesprächen erleben. Für diese Termine bittet Inhaberin Andrea Schobries um eine Anmeldung per E-Mail oder telefonisch. Spontane Besuche zu diesen Terminen sind ebenfalls möglich, jedoch kann es zu Wartezeiten kommen.

Meeresschutz beim Ocean Summit erleben

Der Ocean Summit Kiel wurde in diesem Jahr gegründet. Ziel ist es, Menschen in Schleswig-Holstein für den Meeresschutz zu begeistern. Noch bis zum 27. August kommen Wissenschaftler, Meeresbiologen, Politiker und Künstler zusammen und laden zu einem vielseitigen Live- und Online-Programm ein. Um das ursprünglich geplante Festival-Wochenende vom 20. bis 23. August ist damit ein buntes Programm entstanden: Am Wochenende ist unter anderem die Open-Air-Ausstellung „Tropic Ice – Klimagerechtigkeit“ im Anscharpark Kiel-Wik und unter www.ocean-summit.de zu sehen. Auf eine besondere Performance können sich Theaterfans am Sonnabend, 22. August, von 19 bis 21 Uhr beim Ocean-Philosophers-Abend auf der Sommerbühne im Anscharpark freuen. Verschiedene Künstler zeigen eine Theaterperformance, die sich mit Meeresschutz auseinandersetzt und in Kiel Premiere feiert.

Abenteuer im Barfußpark und Hochseilgarten

Wer die Welt nicht nur mit den Augen entdecken, sondern auch erfühlen möchte, ist im Barfußpark Schwackendorf richtig aufgehoben. Hier laden feste, feine und feuchte Untergründe zum Fühlen, Erforschen und Entdecken ein. Ohne Schuhe, versteht sich. Ein paar Einschränkungen gibt es im Park allerdings: Das Tiergehege darf nicht betreten werden und das gastronomische Angebot gibt es nur "to go". Am Barfußpark liegt zudem eine Minigolfanlage, auf der man seine Zielgenauigkeit testen kann.

Für größere Kinder, die nach Abenteuern suchen, bietet sich eine Klettertour im Hochseilgarten Altenhof bei Eckernförde an. Die Sportler sollten mindestens 1,20 Meter groß und sechs Jahre oder älter sein. Wer ohne Begleitung der Erziehungsberechtigten kommt, benötigt eine unterschriebene Einverständniserklärung. Wichtig: Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, damit die Abstände eingehalten werden können. Wer klettern will, muss vorher über die Webseite des Hochseilgartens einen Termin vereinbaren. Außerdem gilt: Kletterhandschuhe müssen selbst mitgebracht (oder vor Ort gekauft) werden, das gilt auch für einen Mundschutz. Dieser wird aber nur beim Einkleiden, nicht beim Klettern benötigt.

Fußball im Liveticker erleben

Fußball-Zweitligist Holstein Kiel reist zu einem Testspiel nach Wolfsburg. Wenn am Sonnabend, 22. August, um 15.30 Uhr Anpfiff gegen den VfL Wolfsburg ist, können Sie live dabei sein. Nicht im Stadion, aber immerhin im Liveticker auf KN-online. Spannend dürfte das Spiel werden. Die Wölfe hatten die vergangene Bundesligasaison auf dem siebten Tabellenplatz abgeschlossen.

" Ascheberg rockt" lädt zum Konzert

Leise ist es um den Verein „ Ascheberg rockt“ geworden in den vergangenen Monaten. Zwangsweise. Der Landgasthof Langenrade musste nach dem Tod des Wirtes schließen, der Verein verlor seine Bleibe. Und dann kam Corona. Doch es wäre nicht „ Ascheberg rockt“, wenn sich da jemand geschlagen gäbe. Trommelwirbel: Am Sonnabend, 22. August, wird ab 20 Uhr wieder Musik gemacht. Es gibt ein Open Air auf dem alten Wasserwerksgelände hinter der Feuerwehr. Mehr dazu hier.

Handpan-Klänge und rockige Momente

Zu „Musik auf Radlandsichten“ lädt die Tourist Info Malente am Sonnabend, 22. August, um 19 Uhr ein. Auf dem Hof Radlandsichten in Malente-Neversfelde werden die beiden Musikerinnen Samirah Al-Amrie und Alexandra Brüntrup erwartet. Anschließend jazzt und rockt sich die Alexandra-Brüntrup-Band durch das Repertoire ihrer Frontfrau. Unterstützt wird die aus Glücksburg kommende Sängerin, Pianistin und Komponistin Alexandra Brüntrup dabei von Joachim Krämer am Schlagzeug und dem dänischen Bassisten Peter Kara. Tickets (ermäßigt 12 Euro, Vorverkauf 15 Euro, Abendkasse 18 Euro) sind in der Tourist Information in Malente erhältlich.

Workshop: Saatgut für den eigenen Garten

„Wie komme ich zur Ernährungssouveränität?“ – Unter diese Frage ist ein Workshop des Naturparks Holsteinische Schweiz gestellt, der am Sonntag, 23. August, in der Gärtnerei Wilde Kost (Imberg 3) stattfindet. Anja Christiansen von der Gärtnerei Wilde Kost will während des Workshops, der sich an Erwachsene richtet, aufzeigen, worauf es beim Sammeln ankommt, wie man die Reife und Qualität des Saatguts beurteilen kann und was bei der Trocknung und Lagerung zu beachten ist. Die Teilnahme kostet 5 Euro; Anmeldungen sind (wochentags) erforderlich unter Telefon 04522/749380. Teilnehmende, die in der Gärtnerei Saatgut sammeln möchten, sollten Papiertüten und Stifte mitbringen.

Fahrt zum Strand mit der Museumsbahn

Am Sonntag bietet die Schönberger Museumsbahn um 10.45 Uhr ab Schönberg nach Schönberger Strand eine extra Verbindung an. Sie eignet sich für Badegäste, die nicht erst mit dem Zug um 12 Uhr zum Strand fahren wollen. Weitere Abfahrten gibt es um 14.30 und 16.30 Uhr. In Gegenrichtung fahren die Züge vom Schönberger Strand um 11.30, 14 und 16 Uhr – an Sonnabenden auch um 17 Uhr – nach Schönberg. Eingesetzt wird ein Personenzug mit einem über 100 Jahre alten Personenwagen, der von Diesellok-Oldtimern aus den Jahren 1935 bis 1959 gezogen wird. Der Fahrpreis beträgt 6,60 Euro für Erwachsene. Kinder von sechs bis 14 Jahren zahlen die Hälfte – mit der Ostseecard fahren sie frei.

Abtauchen in eine faszinierende Welt unter Wasser

Um die Faszination des Ozeans geht es am Sonntag, 23. August, bei einer Live-Foto-Show mit den Kieler Forschungstauchern von Submaris. Im Park der Kiellinie bei Geomar werden die fünf Freunde und Arbeitskollegen Uli Kunz, Florian Huber, Christian Howe, Robert Marc Lehmann und Philipp Schubert beim Kieler Kultur Pop-up von ihren Erlebnissen in den Weltmeeren berichten. Im Vortrag erzählen sie von ihren aufwendigen Unterwasseraufträgen, von Arbeiten in wassergefüllten Höhlen und Brunnen, von Begegnungen mit großen Meerestieren, von Tauchgängen in Seegraswiesen, Korallenriffen und von ihrer anhaltenden Begeisterung, bei fast jedem Tauchgang wieder etwas Überraschendes zu entdecken. Dabei schlagen sie einen Bogen von der heimischen Kieler Förde über Helgoland bis hin nach Mexiko und Tasmanien. Ihre Foto-Show im Open-Air-Kino an der Kiellinie beginnt um 20.30 Uhr. Einlass ist um 17 Uhr. Um 18 Uhr spielt die Gruppe Variomatix. Karten gibt es über Facebook oder Eventbrite.

