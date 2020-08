Kiel

Wir haben zusammengestellt, was Sie am Wochenende in Schleswig-Holstein erleben können. Wichtig: Achten Sie auf die jeweiligen Corona-Regeln vor Ort.

Oper Kiel : Typenshow auf dem Hinterhof

Fünf Balkone, sechs Menschen, viel Musik: Die Oper Kiel bringt mit dem Liederabend "Balkonien" den passenden Soundtrack zur gegenwärtigen, beweglich leider eingeschränkten Zeit, auf die Bühne. Fünf sehr spezielle Nachbarn lassen gesanglich allen ihren Emotionen auf ihren Balkonen freien Lauf.

Am vergangenen Sonnabend war die Uraufführung, an diesem Wochenende geht es weiter. Für die Aufführungen am Sonnabend, 19 Uhr, sowie Sonntag, 15 Uhr und 19 Uhr, gibt es jeweils noch Restkarten. Eineinviertelstunden Song-Unterhaltung zum wohligen Zurücklehnen.

Kultur mit Blick auf die Kieler Förde

Es ist das letzte Wochenende des "Kieler Kultur Pop-Up“ auf dem Open-Air-Gelände auf der Wiese des Geomar-Forschungszentrums an der Kiellinie. Kulturelle Veranstaltungen auf einer Bühne mit integrierter Kinoleinwand wird es dort Am Sonnabend und Sonntag noch einmal geben. Der Luna Club präsentiert mit seinem hauseigenem Label Empore einen Tanzabend mit elektronischer Musik (ab 16 Uhr).

Matthias und die Zappelbande (Kinderprogramm, 11.30 Uhr), Stand-Up Künstler Moritz Neumeier (13 Uhr), der Best of U20 Poetry Slam mit Björn Högsdal (16 Uhr) und der Dokumentarfilm "Sanctuary - Expedition in der Antarktis" (19 Uhr) stehen am Sonntag auf dem Programm. Tickets für alle Veranstaltungen gibt es hier.

Wohlder Markt öffnet mit 107 Ausstellern

In der ländlichen Idylle von Gut Wulfshagen steigt am Wochenende der Wohlder Markt: Auf dem Anwesen in der Gemeinde Tüttendorf ist am Sonnabend von 10 bis 20 Uhr und Sonntag von 10 bis 17 Uhr buntes Treiben angesagt. 107 Aussteller stellen auf dem Hofgelände "schönste Dinge aus den Bereichen Garten, Wohnen, Mode, Kunst und Handwerk, Schmuck und Accessoires, Essen und Trinken, Süßes und Herzhaftes, Pflegeprodukte, Hobby, etwas für Vierbeiner und vieles mehr“, wie die Veranstalter mitteilen.

Zudem soll es ein Unterhaltungsprogramm für Kinder geben. Der Eintritt kostet fünf Euro (Kinder bis zwölf Jahre sowie Menschen mit nachweislicher Behinderung inklusive einer Begleitperson sind vom Eintritt befreit). Es stehen kostenfreie Parkplätze zur Verfügung.

Wettbewerb der Laser-Segler auf dem Wittensee

Bei den Segelwettbewerben der Kieler Woche ab dem kommenden Wochenende werden in Schilksee keine Zuschauer erlaubt sein. Wer unbedingt wieder Segelsport live erleben möchte, hat dazu am Sonnabend und Sonntag auf dem Wittensse die Chance. Das Regattafeld kann sich sehen lassen: 52 Segler der Laser-Klasse sind bei der Wittensee-Laser-Master-Regatta dabei. Teilnehmer aus neun Bundesländern kommen zum Wettbewerb des Wassersportclubs am Wittensee (WSCW).

Mit Wolfgang Gerz vom Segler-Verein Wörthsee hat sich sogar ein amtierender Weltmeister angemeldet. Die Regatta startet am Sonnabend um 14 Uhr. An beiden Tagen zusammen soll es insgesamt sechs Wettfahrten auf dem Wittensee geben. Sonntags dürfte es gegen 10 Uhr losgehen.

Dänischer Wohld zeigt seine Bauernhöfe

Die Volkshochschule Gettorf und vier Landwirte wollen Besucher über ihre Höfe führen und mit ihnen ins Gespräch kommen. Motto: „Nicht über uns reden, sondern mit uns.“ Am Sonnabend startet die erste Führung von 10 bis 12 Uhr auf dem Hof Gravert in Lindau, An der Mühlenau 18. 280 Kühe liefern auf dem großen Familienbetrieb jeden Tag 8500 Liter Milch ab. Die Führung kann bei der VHS Gettorf gebucht werden. Die Gebühr beträgt sechs Euro, Kinder bis 14 Jahre bezahlen nichts.

Liederzyklus und Lyrik in Blekendorf

Mit klassischem Gesang setzt Filippos Erlebnisgarten in Blekendorf seine Reihe von Benefizkonzerten für Künstler am Sonnabend fort. Zu Gast ist ab 19 Uhr der Bariton Matthias Vieweg, der den Liederzyklus „Die schöne Müllerin“ von Franz Schubert vorträgt. Vieweg ist Preisträger des Bachwettbewerbs in Leipzig. Er begleitet sich selbst am Klavier. NDR-Reporterin Anke Riedel trägt zwischen den Stücken Lyrik vor. Der Eintritt kostet 25 Euro (Glashaus) und 20 Euro (im Außenbereich). Mit der Kunstreihe unterstützt der Erlebnisgarten Künstler, die wegen Corona nicht im bisherigen Umfang auftreten können. Der Erlös geht zu 100 Prozent an die Künstler.

Chansons im Savoy-Kino Bordesholm

Erst Kino, dann Theater: Am Sonnabend um 20.30 Uhr startet die Musiksparte des Kinovereins Bordesholm. Zum ersten Mal seit dem 28. Februar steht ein Konzert im Savoy-Kino auf dem Programm. 47 der 200 Plätze dürfen besetzt werden. Das Konzert wird aber auch live gestreamt. Zu Gast zum Auftakt nach der Corona-Zwangspause ist die Musikerin Julie Weißbach aus Lübeck, die am Klavier Chansons präsentieren wird. Neu ist das Motto: „Live im Kinosaal oder Online im Wohnzimmer“. Zeitgleich wird der Auftritt bei Youtube gesendet. Das Ticket für den Liveauftritt kostet im Vorverkauf und für Mitglieder 13 Euro (Abendkasse 15 Euro). Reservierungen unter Tel. 04322/1011 oder hier.

Charly Schreckschuss rockt Hohes Arsenal

Charly Schreckschuss feiert weiter. Das Urgestein des Blues und Rock eröffnet mit seiner Band die Open-Air-Konzertreihe der Volkshochschule Rendsburger Ring. Zwei Stunden tritt die Band am Sonnabend ab 20 Uhr live im Innenhof des Hohen Arsenals der VHS Rendsburg auf. „Die Volkshochschule hat ein Hygienekonzept und eine feste Sommerbühne“, berichtet Rainer Beutin alias Charly Schreckschuss. 250 Stühle werden im Innenhof des Hohen Arsenals aufgestellt. Wer ein Ticket kauft, hat einen Sitzplatz. „Gerockt wird auf den Stühlen – ähnlich wie Hockergymnastik“

Horror im Maislabyrinth Tüttendorf

Die Corona-Regeln machen auch vor dem Horror-Maislabyrinth in der Gemeinde Tüttendorf nicht halt. Trotz Pandemie gruselt es im Irrgarten im Ortsteil Wulfshagen aber auch am Sonnabend wieder - in diesem Jahr sind die Gänge jedoch breiter, um die Abstände zu gewährleisten. Der Irrgarten befindet sich auf einer Fläche von knapp 40.000 Quadratmetern gegenüber vom Café „Alte Schule“, Wulfshagen 17. Tickets kosten 16,50 Euro und gibt es hier zu kaufen. Einige Termine am späten Sonnabend sind noch frei.

Mit dem Elektroboot über das Wasser fliegen

Dieses Boot ist den Machern und den Händlern zufolge bisher einmalig auf der Welt: Die " Candela Seven" ist das erste Elektroboot, das auf Flügeln aus dem Wasser steigt, und in Serie produziert wird. Das Boot hebt Rumpf und Heck komplett aus dem Wasser – und gleitet in einem Wahnsinnstempo auf den Foils dahin. An der Ostmole im Hafen Strande, Strandstraße 12, können sich Interessenten am Sonnabend selbst ein Bild davon machen. Anmeldungen zur Probefahrt für Interessenten sind unter www.vmgmarine.de oder Tel. 0431/30037944 möglich. Zwischen 14 und 17 Uhr sind noch letzte Plätze frei.

