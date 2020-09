Kiel

Wir haben zusammengestellt, was Sie am Wochenende in Schleswig-Holstein erleben können. Wichtig: Achten Sie auf die jeweiligen Corona-Regeln vor Ort.

Auftakt der Kieler Woche

Am Sonnabend wird die Kieler Woche 2020 offiziell eröffnet, doch schon am Freitag finden die ersten Veranstaltungen und Konzerte statt. Alle Termine der Festwoche finden Sie übrigens in unserem " Kieler Woche 2020 Konzerte"-Kalender, den Sie sich ganz einfach aufs Smartphone holen können.

Die Konzerthighlights des ersten Wochenendes: Jeden Tag Silvester am Sonnabend, 20 Uhr, auf der Freilichtbühne Krusenkoppel und Michael Schulte, der auf einer geheimen Bühne - der Secret Stage - auftritt, zu der nur 50 Gäste zugelassen sind. Beide Konzerte werden zusätzlich am Kinoareal Schloßgarten, Kinoareal Rathausplatz und am Segelkino übertragen.

Auch die Digitale Woche startet

Einen großen Raum nimmt diesmal auch die kleine Schwester der Kieler Woche ein – die Digitale Woche, immerhin das größte öffentlich initiierte Digitalfestival. Mit Gästen wie Anders Indset, einem der führenden Wirtschaftsphilosophen der Welt, und Philipp Westermeyer, dem Gründer der Online-Marketing-Rockstars sowie dem gleichnamigen Festival in Hamburg, soll die Bekanntheit des Ablegers in diesem Jahr deutlich steigen. Auf www.kiel.live können alle 200 Veranstaltungen angeschaut werden.

Probsteier Kunsttage: Voller Kreativität

Bei den Probsteier Kunsttagen stellen am Sonnabend und Sonntag mehr als 30 Künstler an verschiedenen Veranstaltungsorten in der Probstei ihre Werke aus. Gemälde, Fotografien, Skulpturen: Das Angebot ist vielfältig. Christine Lüneburg und Thomas Amthor öffnen die Türen zu ihrem Atelier in Fargau-Pratjau. Alle Ausstellungsorte finden Sie auf unserer interaktiven Karte. In den Ausstellungen wird eine Masken- und Abstandspflicht gelten sowie Obergrenzen für die Anzahl der Besucher. Die Öffnungszeiten sind am Sonnabend von 11 bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 bis 17 Uhr.

Angelausflug statt Kunstausstellung? Das sind die schönsten Plätze in der Probstei

Zum Angeln gibt es in der Probstei schöne Ecken. Ob am Strand, am See oder Fluss: Die besten Plätze verrät Ihnen der Angler Arne Scharnberg als Insider. Und viele Wochenenden werden in diesem Jahr nicht mehr bleiben, an denen man einen ganzen Tag an draußen verbringen möchte. Aber: Benötigt wird ein gültiger Jahresfischereischein des Landes Schleswig-Holstein. Der Urlaubsfischereischein erlaubt auch Auswärtigen das Fischen für 28 Tage und kostet 20 Euro.

Festival Ba-Da-Boom: Neumünsters Innenstadt voller Musik

Am kommenden Sonnabend verwandelt sich die Innenstadt von Neumünster in eine bunte Konzertmeile. Auf acht Bühnen präsentieren sich zwischen Rathaus und Bahnhof, zwischen Lütjenstraße und Teichuferanlagen, nicht weniger als 200 Musiker, bestehend aus Solokünstlern, Duetten und großen und kleinen Formationen unterschiedlicher musikalischer Genres. Die Bühnenzeiten beim Festival Ba-Da-Boom waren innerhalb von drei Tagen vergeben. Norddeutschlands größtes Straßenmusikfestival beginnt um 11 Uhr und endet um 17 Uhr.

Wanderung mit Rezeptvorschlägen

Der Nabu Preetz-Probstei organisiert für Sonnabend eine Wanderung in die Preetzer Postseefeldmark. Das Motto lautet „Omas Rezepte aufleben lassen – Was bietet uns die Natur im Herbst?“. Dazu werden auch Rezeptvorschläge angeboten. Start der rund zweistündigen Tour unter der Leitung von Frauke Anders-Gehrke ist um 15 Uhr an der Weggabelung hinter dem Hundeplatz im Postfelder Weg. Aufgrund der Corona-Bestimmungen müssen von den Teilnehmern zu Beginn der Veranstaltung die Kontaktdaten aufgenommen werden.

Verkaufsoffener Sonntag in Bad Segeberg : Alles rund um E-Mobilität

Lange ist’s her, dass es in Bad Segeberg einen verkaufsoffenen Sonntag gab. Am 6. September öffnen die Geschäfte von 12 bis 17 Uhr und haben sich besondere Aktionen rund um das Motto „E-Mobilität“ ausgedacht. Der Ausbau der E-Ladestellen im Kreis Segeberg geht immer weiter voran. Daher wird das Fahren mit Elektro- oder Hybridautos immer attraktiver – auch in ländlichen Regionen. Auf dem Markt präsentieren daher insgesamt vier Autohäuser die aktuellen Trends. Auch für die kleinen Besucher gibt es etwas Spannendes zu sehen: im Brunnen werden Miniatur-Motorboote ihre Runden drehen.

Wahlstedter Waldspiele: Spiele für den Alltag

Das Familienzentrum der Lebenshilfe möchte Familien Erholungsmöglichkeiten in der direkten Umgebung näherbringen. Die Waldspiele im Arko-Wald laden am Sonntag von 14 bis 17 Uhr alle Eltern, Kinder und Großeltern dazu ein, im Wald einen Nachmittag zu verbringen. Für das Fest hat das Familienzentrum unterschiedliche Gruppierungen zur Teilnahme gewinnen können. Mit dabei: die Holstein Cowboys, die Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde Wahlstedt und das Spielmobil des Kreises Segeberg. Besucher werden gebeten, einen eigenen Picknick-Korb und eine Decke mitzubringen. Wegen Corona kann das Familienzentrum keinen Kuchen, Kaffee und Bratwurst anbieten. Der Eintritt ist wie immer frei.

Flohmarkt in Blocksdorf

In Langwedel im Ortsteil Blocksdorf ist ein Flohmarkt geplant. Rund um den Dorfplatz können Sie am Sonntag von 11 bis 16 Uhr, stöbern, handeln, kaufen und klönen. Es gibt Kaffee und Kuchen. Die Stände sind kostenlos, nur private Händler sind zugelassen. Anmeldungen werden noch bis Sonnabend unter Tel. 04329/912366 oder unter 04329/492 entgegengenommen.

Poetry Slam am Strand von Kitzeberg

Nordische Dichtkunst an ungewöhnlichem Ort: Am Sonntag treten ab 15 Uhr am Kitzeberger Strand regionale Poeten zu einem Lyrik-Wettstreit an. Beim Poetry Slam unter Moderation von Slammer-Pionier Björn Högsdal werden selbst verfasste Texte innerhalb von sechs Minuten vorgetragen. Erlaubt ist alles vom stillen, lyrischen Text über Satire und Rap-Poem bis hin zum knalligen Performance-Text. Mit dabei sind unter anderem Florian Hacke (Landesmeister 2018 und 2019) Selina Seemann (Vizemeisterin 2020) sowie die wohl bekannteste Slammerin des Nordens: Mona Harry. Aufgrund der Corona-Krise wird es bei der Veranstaltung des Ostseebades Heikendorf in Zusammenarbeit mit Assemble Art nur eine begrenzte Anzahl an Plätzen geben. Eine Reservierung ist nicht möglich.

Aus dem Leben eines Lego-Youtubers

Er versuchte schon in Corona-Zeiten gute Laune zu verbreiten: Mit anderen Lego-Youtubern streamte Henry Krasemann beim Lockdown jeden Abend live auf Youtube, wie er Lego-Sets zusammenbaute. Der Kieler betreibt seit fast zehn Jahren den Youtube-Kanal „Klemmbausteinlyrik“ und hat knapp 50.000 Abonnenten. Auf seinem Kanal dreht sich alles um Lego- und andere Klemmbausteine. Am Sonntag ist der Youtuber von 21 bis 22 Uhr mit seinem Vortrag „Aus dem Leben eines Lego-Youtubers: Skandale Sets, Superreich und Clickbait“ zu Gast im Wissenschaftszentrum Kiel.

