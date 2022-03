Kiel

Die Wettervorhersage ist gut, wer daher lieber an den Strand will, statt zu Hause aufzuräumen, kann nach Eckernförde kommen. Für alle, für die der Frühjahrsputz noch kein Thema ist, gibt es Flohmärkte, Parties und Konzerte: Tipps und Termine, was Sie in Kiel und Schleswig-Holstein unternehmen können, finden Sie in dieser Übersicht.

Wichtig: Achten Sie auf die jeweiligen Corona-Regeln vor Ort und informieren Sie sich vorab, ob die Veranstaltung wirklich stattfindet! Aufgrund der Pandemie kann es sein, dass sie kurzfristig abgesagt wird.

Frühjahrsputz mal anders in Eckernförde

In Eckernförde werden am Sonnabend von 9.45 Uhr bis 12 Uhr der Strand und die Ostsee von Müll befreit. Freiwillige Helferinnen und Helfer können auch spontan vorbeikommen, Treffpunkt ist auf Höhe der DLRG-Hauptwache. Müllgreifer und Mülleimer werden für die Strandreinigung zur Verfügung gestellt. Aus hygienischen Gründen sollten jedoch eigene Handschuhe mitgebracht werden.

Musikalischer Vormittag für den guten Zweck

In der Sankt Nikolai Kirche in Kiel wird es am Sonnabend um 11 Uhr musikalisch: Dann beginnt das Benefizkonzert zugunsten des Aidswaisenprojekts „Kiel für Kinder am Kilimanjaro“. Auftreten werden der TrioChor Kiel, der Kinder- und Jugendchor an der Oper Kiel sowie die Groove-Kids. Der Eintritt frei, Spenden erbeten. Es gilt die 3G-Regel.

In Eckernförde wird Kunst gedruckt

Was hinter von Hand gedruckter Kunst steckt, das zeigen Künstlerinnen und Künstler am Sonnabend und Sonntag von 11 Uhr bis 16 Uhr in Eckernförde. In Ateliers in der Carlshöhe 44 und 60 gibt es Ausstellungen von unterschiedlichen Drucktechniken, etwa Linolschnitt und Siebdruck, sowie Vorführungen in der Werkstatt.

Sondervortrag im Maschinenmuseum Kiel

Am Sonnabend lädt wieder das Maschinenmuseum in Kiel ein. Um 16 Uhr beginnt am Kiel-Kanal 44 die Veranstaltung „Von gewaltsamen Bewegungen – Maschinen, Menschen und Mechanik“ – ein Nachmittag zur Geschichte der Technik, die zurück zu den Ursprüngen des sogenannten Maschinenzeitalters geht. Es ist „eine Geschichtsdarstellung mit vielen Experimenten und vielen Vorführungen für Experten und Laien“, heißt es in der Ankündigung. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, eine Anmeldung dafür ist erwünscht. Tel.: 0431 580309 oder per E-Mail an die Adresse: leitung@maschinenmuseum-kiel-wik.de.

Irischer Feiertag in Bad Segeberg

Wer den Saint Patrick’s Day feiern möchte, kann das am Sonnabend um 20 Uhr im „Mones“ (Theodor-Storm-Str. 15g in Bad Segeberg) tun. Die Gäste erwartet neben Musik der Irish Folk Rock Band „Nuthouse Flowers“ auch irische Spezialitäten. Mehr dazu auf der Facebook-Seite der Veranstaltung.

Partys in Kiel mit 2G-plus-Regel

Wer mag, kann wieder in Clubs und Discos feiern gehen – dabei greift die 2G-plus-Regel. Am Sonnabend bietet etwa das Max Nachttheater in Kiel ab 22 Uhr den „Feier Booster“ an (Tickets kosten an der Abendkasse 8 Euro). Zur gleichen Zeit heißt es im Ben Briggs „Back to Party – Part II“.

Chance auf Polarlichter am Himmel

Nachdem sie in der Nacht von Sonntag auf Montag über Schleswig-Holsteins Himmel erstrahlten, könnten Polarlichter auch am Wochenende nachts wieder sichtbar werden. Wer sie sehen will, der hat die besten Chancen, wenn er die Stadt verlässt und etwa an die Küste fährt. Idealerweise findet man einen Ort, in der man von Dunkelheit umgeben ist und nicht von hinten beleuchtet wird. Und dann gilt natürlich: nach Norden gucken.

Offene Impfaktionen in Schleswig-Holstein

Auch an diesem Wochenende gibt es wieder offene Impfaktionen, bei denen man sich ohne Termin gegen das Coronavirus impfen lassen kann. Alle Termine haben wir in einer Übersicht gesammelt.

Holstein Kiel empfängt Ingolstadt

Nach vier Niederlagen in Folge stecken die Störche mitten im Abstiegskampf. Am Sonntag (13.30 Uhr) ist Schlusslicht FC Ingolstadt zu Gast an der Förde. Ob es Holstein Kiel gelingt, die Wende einzuläuten, erfahren Sie im Liveticker auf KN-online.

Stöbern auf drei Flohmärkten in Kiel und Schwentinental

Wer am Sonntag in Ruhe durch alten Trödel und verborgene Schätze stöbern möchte, hat gleich an drei Orten die Möglichkeit dazu. Denn Flohmärkte sind in Kiel bei Famila in Neu-Meimersdorf (Grot-Steenbusch 35, von 8.30 Uhr bis 16 Uhr) und bei Famila in der Wik (Prinz-Heinrich-Straße 20, von 6 Uhr bis 16 Uhr) geplant. Auch in Schwentinental bei der Autopflege Kiel (Mergenthalerstraße 14) kann von 6 Uhr bis 16 Uhr nach Schnäppchen gesucht werden.

Kino hilft: Doku-Film „Klitschko“ im Studio

Deutsche Kinos starten eine Spendenaktion für Kinder in der Ukraine. Mit dabei ist auch das Studio Filmtheater am Dreiecksplatz in Kiel. Dort wird am Sonntag um 17 Uhr der Doku-Film „Klitschko“ gezeigt. Sämtliche Erlöse der Vorstellung werden an „BILD hilft e.V.“ sowie „Ein Herz für Kinder“ zur Unterstützung notleidender Familien in der Ukraine gespendet. Den Eintrittspreis kann man selbst zwischen 10 Euro und 25 Euro wählen.