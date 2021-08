Schleswig-Holstein

Wir haben zusammengestellt, was Sie am Wochenende, 28. und 29. August 2021, in Schleswig-Holstein erleben können. Wichtig: Achten Sie auf die jeweiligen Corona-Regeln vor Ort und informieren Sie sich kurzfristig, ob die Veranstaltung wirklich stattfindet! Aufgrund der Pandemie kann es sein, dass sie noch kurzfristig abgesagt werden.

Live-Comeback mit „Kopernikus“ in Elmshorn

Am Freitag, 27. August, hebt sich um 19 Uhr der Vorhang an der Elmshorner Dittchenbühne für ein Stück um den Domherrn, Arzt, Astronomen und Mathematiker Nikolaus Kopernikus (1473 – 1543).

Nikolaus Kopernikus entdeckte, dass die Erde ein Planet ist und sich um seine eigene Achse dreht. Genau wie die anderen Planeten bewegt die Erde sich um die Sonne. Diese Erkenntnis war eine der wichtigsten Zäsuren vom Spätmittelalter in die Neuzeit. Die Wahrheitssuche von Kopernikus wird nun auf der Dittchenbühne interpretiert und von den Darstellern und Darstellerinnen in Szene gesetzt.

Karten und weitere Informationen gibt es beim „Forum Baltikum – Dittchenbühne“, Hermann-Sudermann-Allee 50, in Elmshorn, per Telefon unter 04121/89710 oder per E-Mail buero@dittchenbuehne.de. Der Eintritt kostet 16 Euro, Premierenpreis mit Feier 25 Euro.

Livemusik beim Bootshafensommer in Kiel

Am Sonnabend, 28. August, ist wieder viel Livemusik in der Kieler Innenstadt. Am Bootshafen treten zahlreiche Liveacts auf. Um 15 Uhr startet Daniel Hoppenstedt, gefolgt von Running with Lions um 17.30 Uhr. Ab 18.45 Uhr treten dann Icon Mic und ab 20 Uhr Wolf Barsch auf. Den Abschluss am Sonnabend geben Circus Rhapsody um 21.45 Uhr.

Comedy: Hans Werner Olm in Schleswig

Hans Werner Olm gehört zu den besten Allroundern des Universums in Sachen Volksbelustigung, Aufklärung und des gepflegten Dazwischenkeulens. Am Sonnabend, 28. August tritt er mit seinem Programm „Shownungslos“ in Schleswig, auf der Freiheit 86, auf. Beginn ist um 20 Uhr.

Sommerkonzert des Symphonischen Orchesters Plön

Zum Sommerkonzert lädt das Symphonische Orchester Plön am Sonnabend, 28. August, ab 19 Uhr in das Kulturforum Schwimmhalle in Plön ein. Sie werden Stücke aus der Grieg Peer Gynt Suite, Boccherini Symphony oder Bosnian hora spielen. Der Eintritt kostet 12 Euro, ermäßigt 8 Euro.

Wissenswertes rund um die Metallgießerei

Als die Gebrüder Howaldt in den 1880er Jahren eine Werft- und Maschinenfabrik an der Schwentine ansiedelten, brachte das einschneidende Veränderungen für das ländliche Dietrichsdorf.

Bei einer kostenlosen Führung am Sonntag, 29. August, von 14 bis 15.30 Uhr informiert ein Experte über die Geschichte der Metallgießerei. Anmeldungen zu der Veranstaltung „Eine Werft, ein Dorf“ sind unter der E-Mail-Adresse metallgiesserei@kiel.de möglich.

Der Rundgang führt zu „Lohntüten“ und „Geldsäcken“, zu Gebäuden und Orten, an denen die Geschichte des Stadtteils und der Howaldtswerke sichtbar wird. Treffpunkt ist am Vorplatz des Industriemuseums Howaldtsche Metallgießerei, Grenzstraße 1.

Gemäß der aktuellen Landesverordnung gilt für den Museumsbesuch die 3G-Regel (geimpft, getestet, genesen).

Theater op Platt in Laboe

„Fröhstück bi Kellermanns“ givt dat am Sonntag, 29. August, ab 16 Uhr im Lachmöven-Theater in Laboe. Das Stück handelt davon, dass Tochter Bärbel nicht zum Frühstück erscheint.

In der Wohnküche von Lotte und Rudi Kellerman, der Frühstückstisch ist appetitlich gedeckt. Der Kaffee ist heiß und stark, das Ei hat genau die richtige Konsistenz, nicht zu hart und nicht zu weich. Einem gemütlichen Frühstück im Kreise der Familie steht also nichts mehr im Wege. Doch ein Gedeck bleibt unbenutzt. Tochter Bärbel ist diese Nacht nicht nach Hause gekommen. Grund genug für Vater Rudi, übelgelaunt über die Erziehungsversäumnis­se seiner Gattin zu räsonieren. Wie viele Ehepaare ihres Alters stellen auch Lotte und Rudi fest, dass die Kinder flügge geworden sind. Während Lotte sich längst mit der neuen Situation arrangiert hat und nach und nach ein ganz neues Lebensgefühl entdeckt, tut sich ihr Mann ungleich schwerer mit dem Wandel. Zäh und unbeirrbar verteidigt er liebgewordene Gewohnheiten.

Tickets gibt es im Vorverkauf ab 15 Euro, Abendkasse 17 Euro.

Stadtspaziergang: Wissenswertes über Kiels Vergangenheit lernen

Am Sonntag, 29. August, können Interessierte bei einem Stadtgrundgang durch die Altstadt viel über die Vergangenheit Kiels erfahren. Zu den Stationen der Tour gehören der Warleberger Hof, das Kieler Schloss, Kilia, das ehemalige Franziskanerkloster mit Grabstein des Stadtgründers, der Alte Markt und die Nikolaikirche. Treffpunkt ist um 11.30 Uhr am Stadtmuseum Warleberger Hof, Dänische Straße 19.

Einen weiteren Stadtspaziergang gibt es am Nachmittag ab 15.30 Uhr. Interessierte erfahren hier viel über die Kieler Matrosen von 1918, über Kiel als Marinestadt, den Matrosenaufstand und über die revolutionäre Seite Kiels. Start ist am Warleberger Hof, Dänische Straße 19. Zu den Stationen der Tour gehören neben dem Stadtmuseum, das Schlossparkpavillion, die ehemalige Kaserne in der Feldstraße, der Blocksberg, die Muhliusschule, das Gewerkschaftshaus und das Revolutionsdenkmal.

Beide Rundgänge sind kostenfrei und dauern ungefähr eineinhalb Stunden. Es wird um eine Anmeldung unter Tel.: 0431/9013425 gebeten. Aufgrund der aktuellen Landesverordnung finden die Spaziergänge ausschließlich draußen statt.

Radtouren in der Kiel-Region

Rund um Kiel gibt es sehr schöne Radstrecken. Drei Radtouren hat die Kiel-Region gemeinsam mit dem ADFC und der Stadt Kiel erstellt. Sie führen von der Ostseeküste in die Holsteinische Schweiz, von der Eckernförder Bucht durch den Dänischen Wohld und von Kiel aus um den Westensee. Tourkarten und GPX-Tracks finden Sie hier.