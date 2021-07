Schleswig-Holstein

Wir haben zusammengestellt, was Sie am Wochenende in Schleswig-Holstein erleben können. Wichtig: Achten Sie auf die jeweiligen Corona-Regeln vor Ort und informieren Sie sich kurzfristig, ob die Veranstaltung wirklich stattfindet! Aufgrund der Pandemie kann es sein, dass sie noch kurzfristig abgesagt werden.

Musikfest Emkendorf

Am Sonnabend und Sonntag, 31. Juli und 1. August, treten zahlreiche verschiedene Musiker beim Musikfest auf dem Gut Emkendorf auf. Das Musikfest startet am Sonnabend um 13 Uhr mit dem Helene Blum und Harald Haugaard Ensemble. Ab 15 Uhr spielt das Monaco Swing Ensemble und ab 17 Uhr Brasssonanz. Ab 20 Uhr tritt dann Bandonegro auf. Zwischen den Konzerten können sich die Besucher und Besucherinnen mit regionalen Speisen und Getränken versorgen und auch die Wiesen vor dem Herrenhaus laden zum Picknicken ein. Beim Kauf der Eintrittskarten (ab 35 Euro) kann auch eine Picknick-Box dazu bestellt werden.

Am Sonntag eröffnet das Musikfest dann bereits um 11 Uhr und startet mit der Festival Percussion Gruppe. Ab 13 Uhr spielt Brassonanz feat. Daria Assmus und ab 15 Uhr folgt die Gruppe basta.

Weitere Infos gibt es hier.

Halbfinale II der Landesmeisterschaften des Poetry Slams 2021

Einmal im Jahr kämpfen die besten Bühnendichter und -dichterinnen des Landes um den Meisterschaftstitel. Über drei Tage läuft der Wettbewerb mit zwei Halbfinalrunden sowie dem großen Finale, das in diesem Jahr beim Together Festival auf dem Nordmark Sportfeld ausgetragen wird. Der Sieger oder die Siegerin vertritt Schleswig-Holstein dann bei den deutschsprachigen Meisterschaften des Poetry Slams in Franken.

Das Halbfinale am Sonnabend, 31. Juli, findet ab 18 Uhr im Kulturforum, Andreas-Gayk-Straße 31, in Kiel statt. Die Moderation übernimmt Selina Seemann. Der Eintritt kostet 5 Euro. Weitere Informationen gibt es hier.

Klavierkabarettist Bodo Wartke in Lutterbek

Mit seinem sechsten Klavierkabarettprogramm bringt Bodo Wartke sein Publikum in gewohnter Manier zum Lachen sowie Nach- und Weiterdenken. Ab 20 Uhr tritt er am Sonnabend, 31. Juli, in der Dorfstraße 11 in Lutterbek auf. Und auch am Sonntag steht er in Lutterbek auf der Bühne. Dann bereits ab 19 Uhr.

Mit 19 Jahren gab Bodo Wartke sein erstes abendfüllendes Konzert und schaut nun auf eine 25-jährige Karriere zurück. Mehrere Preise hat er für seine Programme gewonnen und ist regelmäßiger Gast beim 3satfestival und beim Schleswig-Holstein Musik Festival.

Weitere Infos gibt es hier.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Vicky Leandros auf der Krusenkoppel

Die Grande Dame des deutschen Schlagers, Vicky Leandros, tritt am Sonnabend, 31. Juli, ab 19 Uhr auf der Freilichtbühne Krusenkoppel auf. Nach dem Motto „Das Leben und ich“ bietet die gebürtige Griechin ein Programm mit dem Besten aus ihrer über 50-jährigen Musik-Karriere. 1972 gewann die Sängerin den Grand Prix de la Chanson, brachte über 1000 Hits heraus und verkaufte mehr als 50 Millionen Tonträger. Außerdem bekam sie zahlreiche internationale und nationale Auszeichnungen. Tickets gibt es ab 47 Euro im Internet.

Führungen zur Kieler Zeitgeschichte

Am Sonntag ab 11.30 Uhr führen Zeitzeugen Interessierte durch den Flandernbunker und erzählen deutsche und Kieler Kriegsgeschichten. Im Anschluss an die Führung kann die Ausstellung „Bunker, Bomben, Menschen“ besucht werden. Dort werden historische Fotos aus dem Zweiten Weltkrieg vom stark zerstörten Kiel gezeigt. Auch Zeitzeugenberichte können dort gelesen werden.

Der Treffpunkt zur Führung ist am Blauen Büro-Container neben dem Bunker. Der Flandernbunker steht in der Wik am Hindenburgufer 249. Der Eingang ist am Marinehafen. Eintritt kostet 3 Euro, ermäßigt 2 Euro. Mitglieder des „Mahnmal Kilian“ können kostenlos teilnehmen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Lediglich große Gruppen werden gebeten sich hier anzumelden.

Tango tanzen an der Kiellinie

Wenn das Wetter mitspielt, kann am Sonntag, 1. August, ab 16 Uhr wieder Tango getanzt werden. Treffpunkt ist am Seehundbecken, Düsternbrooker Weg 38. Schon seit über einem Jahr wird dort regelmäßig getanzt. Die Teilnahme ist kostenlos.

Flohmärkte in Schleswig-Holstein

Stöbern und feilschen kann man am Sonntag auf zahlreichen Flohmärkten in Schleswig-Holstein. Beispielsweise wird es zahlreiche Stände zwischen 7 und 16 Uhr in der Innenstadt in Gettorf geben. Auch in Rendsburg ist von 8 bis 16 Uhr ein Flohmarkt auf dem Parkplatz des Einkaufszentrums Eiderpark, Friedrichstädter Straße 55, angekündigt. Weitere Flohmärkte in Schleswig-Holstein finden Sie hier.

Airprobt auf der Schlosswiese in Bad Bramstedt

Am Sonntag, 1. August, tritt das BT Orchester bei Airprobt auf der Schlosswiese in Bad Bramstedt auf. Der Name steht für Open-Air-Proben. Die Stadt will damit Kulturschaffenden in der Corona-Pandemie Auftrittsmöglichkeiten in Form von öffentlichen Proben auf der Wiese hinter dem Schloss verschaffen. Beginn ist um 16.30 Uhr, der Eintritt ist kostenlos. Üblicherweise bringen die Besucher und Besucherinnen zu den Aufführungen Decken, Campingstühle, Snacks und Getränke mit. Verzehr- oder Getränkebuden gibt es nicht.

Sonntags ins Museum

Ab Sonntag, 1. August, starten wieder die kostenlosen Sonntagsführungen im Kieler Stadt- und Schifffahrtsmuseum. Jeden Sonntag können die Besucher und Besucherinnen bei geführten Rundgängen durch die einzelnen Häuser die aktuellen Ausstellungen kennenlernen.

Im Stadtmuseum Warleberger Hof, Dänische Straße 19, gibt es jeden Sonntag ab 11.30 Uhr eine kostenlose Führung durch die aktuelle Ausstellung „Plakate aus der Sammlung des Kieler Stadt- und Schifffahrtsmuseums als Spiegel der Politik-, Kultur- und Alltagsgeschichte im 20. Jahrhundert“. Knapp 200 Plakate vorwiegend aus dem Bereich der Werbung und politischen Propaganda des 20. Jahrhunderts sind dort zu sehen.

Im Schifffahrtsmuseum Fischhalle, Wall 65, wird ab 14.30 Uhr die Dauerausstellung „Marine, Werften, Segelsport – die Geschichte der Hafenstadt Kiel“, gezeigt. Die rund 600 Exponate in der Ausstellung erzählen von der Bedeutung Kiels als wichtiger Marine- und Werftstandort, als alter Handels- und Fischereihafen und als moderner Segelstandort.

Für die Sonntagstouren wird um eine Anmeldung unter Telefon 0431/9013428 (Fischhalle) oder 0431/9013425 (Warleberger Hof) gebeten. Für den Besuch im Museum ist kein negativer Testnachweis erforderlich. Allerdings müssen die Besucher und Besucherinnen eine medizinische Maske tragen und den Mindestabstand einhalten. Auch müssen sie sich mit der Luca-App oder auf einem Blatt Papier registrieren.