Kiel

Ein kurzes, aber heftiges Gewitter mit Starkregen hat am späten Montagabend für ungewöhnlich viele Blitze über der Landeshauptstadt und der Region gesorgt. Wie kam es, dass sich in Schleswig-Holstein ein Wetterphänomen am Himmel abspielte, das sonst eher in anderen Regionen Deutschlands zu beobachten ist?

An die 5000 Blitze habe es über Kiel und der Umgebung gegeben, berichtete Diplom-Meteorologe Christian Schubert von Wetterwelt in Kiel. „Das Gewitter ist über die Ostsee in Richtung Dänemark gezogen, deshalb waren die Blitze noch lange zu sehen, auch wenn kein Donner mehr zu hören war“, erklärte Schubert. Hinter Kiel habe sich das Unwetter nicht abgeschwächt.

Feuchte, energiereiche Luft sorgte für viele Blitze

Die Luft sei besonders warm, feucht und energiereich gewesen, sagte der Meteorologe. So sei es zu den besonders vielen Blitzen gekommen. Zudem sei das Unwetter sehr langsam über die Landeshauptstadt hinweg gezogen. Gewitter wie diese gebe es in Süddeutschland häufiger, in unserer Region komme ein Unwetter dieser Größenordnung eher nur einmal im Jahr vor.

Die Blitze wurden von Starkregen mit rund 28 Litern pro Quadratmeter zwischen 22 und 23 Uhr begleitet, wie die Wetterstation in Kiel-Holtenau aufzeichnete. Auch in Itzehoe und Hohenwestedt habe es hohe Niederschlagsmengen gegeben, so Schubert. In Travemünde war es am Montag ebenfalls zu heftigen Regenfällen mit 30 bis 50 Litern pro Quadratmetern und Sturmböen gekommen. „Die Häufigkeit von Starkregenereignissen nimmt zu“, berichtete der Meteorologe. Solche Wetterlagen hielten auch länger an und wechselten sich inzwischen entsprechend weniger häufig mit Hitzelagen ab.

Feuerwehr rückte wegen Überschwemmungen 40 Mal aus

In Kiel sorgte der Starkregen für zahlreiche Überschwemmungen. Ab etwa 22 Uhr kam es zu 40 Einsätzen, teilte die Feuerwehr mit. Im Stadtgebiet habe es aufgrund kurzer, aber starker Niederschläge vollgelaufene Keller und Tiefgaragen gegeben. Eine kurzfristig überlastete Kanalisation hat die Deckel aufschwimmen lassen. Die Berufsfeuerwehr und sieben Freiwillige Feuerwehren waren mit rund 100 Personen etwa drei Stunden lang im Einsatz.

Bis auf zwei größere Einsätze in zwei Tiefgaragen habe es sich am späten Montagabend aber um kleine Einsätze gehandelt, sagte Markus Brandau von der Kieler Berufsfeuerwehr. „Die Einsätze bedeuteten einen gewissen Koordinierungsaufwand, bereiteten aber keine großen Schwierigkeiten und brachten uns nicht an die Belastungsgrenze“, sagte er. Am Dienstagmittag musste die Feuerwehr nach dem Starkregen eine 100 Quadratmeter große Lagerhalle auf einem Werksgelände auspumpen. Dort stand das Wasser fünf Zentimeter hoch, wie ein Sprecher der Feuerwehr erklärte.

„Der Starkregen ist schnell weitergezogen, das ist in keiner Weise mit den Ausmaßen in Rheinland-Pfalz oder Nordrhein-Westfalen zu vergleichen“, sagte Brandau. Die Bürgerinnen und Bürger in Kiel hätten sich zudem gut verhalten und nicht während des Gewitters in Gefahr gebracht.

Auch in anderen Teilen der Region kam es zu Feuerwehreinsätzen. Gegen 19.45 Uhr zogen Gewitter und Regen vor allem über die Kreise Steinburg und Dithmarschen hinweg. In Brunsbüttel wurden mehrere Straßen überflutet, größere Schäden blieben aber aus. In Kellinghusen musste die Feuerwehr Gulli-Schächte einer überfluteten Straße öffnen, um die Wassermengen ablaufen zu lassen. In unmittelbarer Nähe des Einsatzortes schlug ein Blitz in einen Stromverteiler ein. Alle Personen blieben unverletzt.