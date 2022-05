Bluesfest Eutin geht in die Vollen: „Blues survives everything“

Eutin

Satte zwei Jahre lang waren die Blues-Fans hierzulande auf Schonkost gesetzt. Nach der durchs Corona-Virus erzwungenen Pause kann seit gestern in Eutin wieder das Bluesfest in Eutin über die Bühne gehen. Trotziges Motto der 31. Ausgabe von Deutschlands größtem Bluesfestival: „Blues survives everything“. Allerdings musste das Bluesfest diesmal wegen des Umbaus des Eutiner Marktplatzes einmalig auf den 100 Meter entfernten Segenhörn ausweichen.

Kultur-Tipps für Kiel und die Region Konzerte, Kino, Theater und mehr: Erhalten Sie jeden Donnerstag ausgewählte Veranstaltungstipps in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Zum Nulltarif ist in Eutin nun noch bis Sonntag, 22. Mai, die Creme der internationalen Blues-Szene zu erleben. Gleich sieben der Acts sind Sieger der nationalen Ausscheidungen zur europäischen Blues Challenge. Im Programm finden sich eine ganze Reihe junger Musikerinnen und Musiker, aus acht weiter Ländern reisen die Bands an: England, Polen, Slowakei, Tschechien, Norwegen, Griechenland und sogar aus Argentinien. Und natürlich den USA: Die Konzerte der Jamiah Rogers Band, der Malone Sibun Band und Johnny Iguana & Michael Caskey dürften zu den Highlights des Eutiner Bluesfests zählen.

Natürlich ist der Blues nichts für Puristen, schillert auch in Eutin in einer bunten stilistischen Palette, ob Traditional Blues, Bluesrock, Chicago Blues, Americana, Soul, Rock’n’Roll. Frisch halten das betagte Genre aber vor allem auch Bands wie das Quartett The Claudettes um Sängerin Berit Ulseth, das seinen fulminanten Piano-Blues’n’Boogie mit Heavy Rock würzt. bun