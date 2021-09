106 Tage nach dem Doppelmord in Dänischenhagen und einer Tat in Kiel ermitteln Polizei und Staatsanwaltschaft weiterhin die Abläufe vom 19. Mai. Neue Details gibt es zur zweiten Tatwaffe und der gewalttätigen Vergangenheit des Tatverdächtigen. Der Prozess könnte noch in diesem Jahr beginnen.

Von Florian Sötje