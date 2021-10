Kiel/Dänischenhagen

Was war der Auslöser für die schrecklichen Bluttaten am 19. Mai in Dänischenhagen und Kiel? Neben der Öffentlichkeit und Ermittlern von Polizei und Staatsanwaltschaft werden sich vor allem die Angehörigen der Opfer von Hartmut F. diese Frage in den vergangenen Monaten häufig gestellt haben. „Als Vertreter der Nebenkläger kann ich sagen, dass die Familie sehr schwer getroffen ist. Eine Rolle spielt dabei, dass sich das Motiv für diese Tat nicht nachvollziehen lässt“, sagt der Kieler Rechtsanwalt Jan Kürschner. Er vertritt die Angehörigen des erschossenen Elektrikers, der Opfer der dritten Tat in Kiel wurde.

Frau des getöteten Elektrikers beschreibt ihren Mann als „Menschen mit einem Herzen aus Gold“

Der 52-Jährige, der ursprünglich aus Westensee kam, kannte Hartmut F. und seine Familie. Er hatte für sie auch Elektrikerarbeiten erledigt. Ob er der Ehefrau nach den gewalttätigen Übergriffen ihres Mannes helfen wollte und Hartmut F. ihn daher am 19. Mai aufsuchte? Es ist ein möglicher Erklärungsansatz. Die Frau des getöteten Elektrikers beschreibt ihren Mann als „liebenswerten und aufrichtigen Menschen mit einem Herzen aus Gold“. Er sei immer für seine Mitmenschen da gewesen.

Mehrere Nebenklagen von Angehörigen werden im Prozess erwartet

Auskünfte zu den bisherigen Ermittlungsergebnissen in Sachen Motiv macht die Staatsanwaltschaft in Kiel nicht. „Der Gedanke liegt nicht fern, dass der Beschuldigte allgemeingefährlich ist“, sagt Rechtsanwalt Kürschner mit Blick auf die dritte Tat sowie eine mögliche Sicherungsverwahrung von Hartmut F. im Anschluss an eine Haftstrafe.

Im kommenden Prozess sind mehrere Nebenklagen zu erwarten. Die Angehörigen des 53-jährigen Opfers aus Dänischenhagen vertritt Kürschners Kanzleikollege Urs Pause. Die Familie der getöteten Ehefrau soll durch einen Anwalt aus Berlin vertreten werden.

Sachverständiger soll Schuldfähigkeit von Hartmut F. klären

Zu einer möglichen Sicherungsverwahrung wird sich im Prozess gegen Hartmut F. ein psychiatrischer Sachverständiger äußern. Ein solcher sei mit einer Stellungnahme zur Schuldfähigkeit des Westenseers beauftragt worden, sagt Oberstaatsanwalt Bieler. Dazu gehöre auch die „Einschätzung zur Frage, ob von dem Beschuldigten aufgrund seines Zustandes weitere ähnliche Taten zu erwarten sind und wie dem gegebenenfalls entgegengewirkt werden kann“.

Rekonstruktion der Taten vom 19. Mai bleibt rätselhaft

Neben dem Motiv ranken sich weiter Fragezeichen um die Rekonstruktion der Taten vom 19. Mai. Gegen 11 Uhr soll Harmut F. in Dänischenhagen seine von ihm getrennt lebende Ehefrau und den 53-Jährigen, mutmaßlich ihren neuen Freund, heimtückisch erschossen haben. Ein Nachbar hatte die Tat aus seinem Fenster heraus beobachtet und sofort die Polizei verständigt. Als diese am Tatort eintraf, war Hartmut F. aber schon mit einem Auto geflüchtet.

Falscher Verdacht: 27-Jähriger gerät ins Visier der Polizei

Die Polizei fahndete nach einem weißen SUV-Leihwagen mit Euskirchener Kennzeichen, vermutete den Westenseer zwischenzeitlich im Kieler Brauereiviertel, was zu einem Großeinsatz vor Ort führte. Dort geriet ein 27-Jähriger fälschlicherweise ins Visier der Polizei, weil er ein weißes Auto der gleichen Leihwagenfirma, ebenfalls mit Euskirchener Kennzeichen, fuhr. Es war allerdings ein Kombi, kein SUV.

Aus Dänischenhagen fuhr Hartmut F. wohl zunächst nach Kiel-Düsternbrook, um die Tatwaffe loszuwerden

Ob Hartmut F. tatsächlich im Brauereiviertel unterwegs war, bleibt bis heute fraglich. Zunächst dürfte ihn sein Weg nach Düsternbrook geführt haben, wo er die verwendete Waffe zu seinem 48-jährigen Bekannten brachte, der die Waffe später zerlegte und entsorgte. Doch wann er an diesem Tag oder bereits zuvor den 52-jährigen Elektriker im Hasseldieksdammer Weg in Kiel tötete, oder was die Auswertung von Handydaten und dem geliehenen Fluchtauto zu seiner Fahrtroute ergeben haben – dazu macht die Kieler Staatsanwaltschaft bislang keine Angaben.

Zudem bleibt unklar, warum sich Hartmut F. in Hamburg der Polizei stellte. Anders als nach den Schüssen in Dänischenhagen behielt er die Tatwaffe aus Kiel, eine Pistole, bis zu seiner Festnahme in Hamburg bei sich. Ob Hartmut F. weitere Taten in Hamburg plante, warum ihn sein Weg in die Hansestadt führte – Antworten auf diese Fragen gibt es bislang nicht. Im Fokus der Ermittlungen der Staatsanwaltschaft steht dies nicht, da in Hamburg keine weiteren Straftaten verübt wurden. „Wir versuchen trotzdem, es herauszufinden“, sagt Oberstaatsanwalt Bieler.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Gleiches gilt für das Motiv von Hartmut F.. Menschen aus seinem Umfeld beschreiben Hartmut F. als aggressiv, narzisstisch und eifersüchtig. Das Kontaktverbot zu seiner Ehefrau und den vier Kindern war das Resultat seiner Gewalttätigkeit. Im November 2020 hatte er seine Frau krankenhausreif verprügelt. Es war wohl nicht der erste Gewaltausbruch von Harmtut F.. Doch was schlussendlich die Auslöser für die schrecklichen Taten am 19. Mai waren, bleibt bislang noch immer ein Rätsel.