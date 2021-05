Dänischenhagen

Karin Westphal steht an ihrem Gartentor zwischen mannshohen Hecken, schaut die Straße hinab, in der sie seit 30 Jahren lebt, und sagt: „Eine bessere Nachbarschaft als hier kann man sich gar nicht vorstellen.“ Man kennt sich, man grüßt sich, manchmal unterhält man sich auch vor den Einfamilienhäusern mit Friesenwall und Holzfenstern oder den Doppelhaushälften, von denen keines älter ist als 35 Jahre. Doch an diesem frühen Mittwochnachmittag ist die Beschaulichkeit rund um den Rosenweg in Dänischenhagen dahin: Polizisten sperren die Straße ab, Tatortermittler rücken an, eine Schar von Journalisten ist vor Ort.

Karin Westphal wohnt nur wenige Häuser vom Tatort entfernt, der am Ende einer Sackgasse liegt, Luftlinie circa hundert Meter. Gegen zwölf Uhr klingelten zwei Polizisten bei ihr – „ob ich Schüsse gehört habe?“ Hat sie nicht.

Das wahrscheinliche Opfer aber kennt sie: ein Mann, der immer mit seinem Hund die Straße entlanglief oder mit seinem Wohnmobil das Haus verließ, stets das Surfbrett auf dem Dach. Er lebte, so glaubt sie, rund 20 Jahre dort, zuletzt mit seiner neuen Lebensgefährtin, mehr wisse sie nicht. Sie sei entsetzt.

"So etwas passiert in New York, aber doch nicht in Dänischenhagen"

Das sind auch Iris Peters und Jörg Schröder. Die beiden Nachbarn spazieren die Straße entlang, grüßen Karin Westphal und stellen sich zu ihr. Das Bedürfnis, jetzt nicht allein zu sein, ist groß. Oben kreist ein Polizeihubschrauber und unten sagt Jörg Schröder: „So etwas passiert in New York, London, vielleicht noch in Hamburg – aber doch nicht bei uns in Dänischenhagen, völlig irre ist das.“

Und Karin Westphal ergänzt: „In Dänischenhagen ist die Welt noch in Ordnung.“ Erst recht im Rosenweg. In den 90er-Jahren habe es hier mal eine Einbruchsserie gegeben, vor zwei Jahren wurden einzelne Häuser erneut heimgesucht, erzählen sie – „aber doch kein Mord“.

Polizei sichert Spuren im Rosenwege in Dänischenhagen

Vor dem Tatort steht noch das Wohnmobil, ein Velux-Fenster der Doppelhaushälfte ist leicht geöffnet. Mehrere Tage, sagt Polizeisprecher Matthias Felsch, kann die Spurensuche noch dauern, mindestens aber noch mehrere Stunden. Die Erkenntnis bisher: Es wurden Hülsen am Tatort gefunden, die beiden Opfer wurden erschossen.

Gegen 15 Uhr bauen Ermittler bereits einen Sichtschutz vor dem Haus auf. Längst hat die Nachricht von der Tat die Runde gemacht. „Meine halbe Familie hat angerufen und gefragt, ob es mir gut geht“, sagt Jörg Schröder.

Die Frage nach dem Warum bleibt

Andere sind eine Stunde zuvor über das Ausmaß noch überrascht: Eine Mutter wartet an der Straßenabsperrung, um endlich ihr Kind aus der Kita abholen zu dürfen. Eine Anwohnerin darf nicht passieren, ist genervt. Eine Antwort, was passiert ist, bekommen sie nicht.

Gegen 16 Uhr wird es wieder ein wenig ruhiger in der Straße. Was bleibt, ist eine Frage, die alle im Rosenweg beschäftigt: Warum?