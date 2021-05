Nach den tödlichen Schüssen auf drei Menschen in Dänischenhagen und Kiel kommen weitere Details über den mutmaßlichen Täter ans Licht. Wie das Justizministerium auf Anfrage von KN-online bestätigte, arbeitete der Zahnarzt bis Anfang des Jahres in den Justizvollzugsanstalten in Kiel und Neumünster.