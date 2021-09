Kiel/Lübeck

Neue Unterbringung für Hartmut F.. Der Zahnarzt aus Westensee, der Ende Mai seine Ex-Frau, deren neuen Partner und einen guten Freund in Kiel und Dänischenhagen erschossen haben soll, sitzt nicht länger in der Justizvollzugsanstalt in Lübeck. Das berichtet die Bild-Zeitung. Demnach soll der 47-Jährige in das Hochsicherheitsgefängnis Waldeck in der Nähe von Rostock verlegt worden sein.

Laut „Bild“ bestehen Sicherheitsbedenken, wenn Hartmut F. in der JVA Lübeck bleibe. In dem Gefängnis hat er als Zahnarzt Insassen behandelt und hat somit möglicherweise private Informationen über die Häftlinge, die er zu seinem Vorteil nutzen könnte. Angeblich gebe es Bedenken wegen möglicher Übergriffe, verbotener Absprachen und Insider-Wissen über die Haftanstalt.

Das schleswig-holsteinische Justizministerium wollte den Bericht weder bestätigen noch dementieren. „Wir äußern uns grundsätzlich nicht zu einzelnen Häftlingen“, sagt Sprecher Oliver Breuer. Die JVA Waldeck wollte zu dem Fall ebenfalls nichts sagen.

Ermittlungen dauern weiter an

Ein Schwerpunkt der JVA Waldeck ist die sozialpsychologische Arbeit. Dabei werden die Ursachen für die Straftaten der Verurteilten analysiert und Rückfallprognosen erstellt. In der Justizvollzugsanstalt sind 384 Haftplätze vorhanden, davon 100 Plätze im offenen Vollzug und 50 Plätze in der sozialtherapeutischen Abteilung.

Bis zu seinem Prozessbeginn soll Hartmut F. nun in der JVA Waldeck bleiben. Wann es zu einer Verhandlung kommt, ist nach wie vor unklar. Laut Staatsanwalt Axel Bieler dauern die Ermittlungen weiterhin an.

Hartmut F. ist verdächtigt, am 19. Mai seine 41-jährige Ex-Frau, deren neuen Partner in dessen Haus in Dänischenhagen und einen Freund am Hasseldieksdammer Weg in Kiel erschossen zu haben. In der Nacht nach der Tat stellte sich der Zahnarzt aus Westensee der Polizei. Beim Haftprüfungstermin in Kiel räumte er über seinen Anwalt ein, für die Taten verantwortlich zu sein. Seitdem saß er in der JVA Lübeck.

Bereits vor der mutmaßlichen Tat soll Hartmut F. der Polizei bekannt gewesen sein. Nach einem Ausbruch von häuslicher Gewalt erstatte die Ex-Frau und Mutter der vier gemeinsamen Kindern Anzeige gegen den 47-Jährigen, der als Jäger im Besitz eines Waffenscheins war und mehrere Waffen besaß.