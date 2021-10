Kiel

Ein 48-Jähriger aus dem Kieler Stadtteil Düsternbrook wird beim Prozess gegen seinen guten Bekannten Hartmut F. keine prägende Rolle spielen. Der Mann hatte die Dänischenhagener Tatwaffe – eine israelische Uzi-Maschinenpistole – nach der Tat in mehrere Teile zerlegt und an verschiedenen Orten im Wasser versenkt. Gegenüber den Kieler Nachrichten erklärte der 48-Jährige, dies sei eine Panikreaktion gewesen, nachdem er die Waffe in einer Sporttasche in seinem Garten gefunden habe. Doch warum rief er nicht die Polizei?

48-Jähriger: Ich entdeckte die Uzi-Maschinenpistole in einer Sporttasche in meinem Garten

„Es gab zu dem Zeitpunkt die Leichen in Dänischenhagen und mich mit der Tatwaffe, auf der dann ja auch noch meine Fingerabdrücke waren. Da wäre ich doch sofort in Haft gekommen“, sagt der 48-Jährige, der seit etwa zwei Jahren wieder intensiveren Kontakt mit Hartmut F. hatte.

Die Männer kennen sich seit 30 Jahren durch das gemeinsame Segeln. Eine enge Freundschaft sei es nicht gewesen, sagt der 48-Jährige. „Hartmut brauchte jemanden zum Reden für seine Beziehungsprobleme“, sagt der Düsternbrooker zum wieder enger gewordenen Kontakt.

Staatsanwaltschaft ermittelt nur wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz

Wie glaubwürdig seine Version der Ereignisse vom 19. Mai ist, lässt sich nur schwer beurteilen. Fakt ist, dass die Staatsanwaltschaft keine Anhaltspunkte dafür hat, dass der Kieler Hartmut F. die Tatwaffe besorgt haben könnte.

„Es besteht kein Anfangsverdacht einer Beihilfehandlung“, sagt Oberstaatsanwalt Bieler. Somit laufe nur das separate Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz, weil die Uzi eine Zeit lang im Besitz des 48-Jährigen war.

Dass der Mann aus Kiel-Düsternbrook die Tatwaffe zerlegte und entsorgte, könnte doch noch ein juristisches Nachspiel haben

Als dieser die Uzi im eigenen Garten fand, war nach seiner Aussage das Magazin der Waffe leer, und der Lauf habe deutliche Schmauchspuren gehabt. Dann habe er die ersten Meldungen über die Bluttaten im Rosenweg in Dänischenhagen gehört: „Irgendwann war mir dann auch klar: Das muss die Tatwaffe sein. Da geriet ich in Panik“, sagt er.

Das geschah am 19. Mai Im Rosenweg in Dänischenhagen wählt ein Anwohner am 19. Mai 2021 gegen 11 Uhr den Notruf. Im Nachbarhaus hat er Schüsse gehört. Während des Telefonats registriert er durchs Fenster, wie weitere Schüsse fallen. Zwei Menschen sterben durch den Kugelhagel. Ein Opfer ist die Ehefrau (43) des Tatverdächtigen Hartmut F., die getrennt von ihm lebt. Das zweite Opfer wohnt in der Doppelhaushälfte in Dänischenhagen. Es handelt sich um einen 53-Jährigen, der eine Handelsagentur in den Bereichen Winter- und Wassersport betrieb. Er war offenbar der neue Freund der 43-Jährigen. Der Nachbar beobachtet, wie der Täter mit einem weißen SUV-Leihwagen flüchtet. Die Beschreibung des Wagens führt zu einem Großeinsatz der Polizei im Kieler Brauereiviertel. Dort soll der Täter gesehen worden sein. Doch die Suche verläuft erfolglos. Erst am Abend gibt es eine neue Wendung: Hartmut F. stellt sich in Hamburg der Polizei. Er gibt an, für die Taten verantwortlich zu sein, und erzählt den Ermittlern von einer dritten Leiche. Wenig später wird ein 52-jähriger Elektriker, der aus Westensee stammt und mit Hartmut F. bekannt ist, im Erdgeschoss eines Eckhauses im Hasseldieksdammer Weg in Kiel erschossen aufgefunden.

Doch dass der 48-Jährige womöglich in diesem Wissen die Tatwaffe zerlegte und entsorgte, könnte doch noch ein juristisches Nachspiel haben. Dann ginge es nicht um Beihilfe, die jemand juristisch nicht mehr leisten kann, wenn eine Tat bereits verübt wurde. Sondern dann könnte eine Strafvereitelung nach Paragraf 258 Strafgesetzbuch ins Spiel kommen. Zunächst bleibt dies aber nur ein Szenario. Die Staatsanwaltschaft will zunächst das Ende der laufenden Ermittlungen abwarten.

Eine Spur zur Herkunft der Tatwaffen im Fall Hartmut F. führt nach Litauen – Dorthin hatte er seit längerem Kontakte

Die Herkunft der beiden Tatwaffen bleibt bis zum jetzigen Zeitpunkt also unklar. Eine Spur führt nach Litauen. Hartmut F. soll zuletzt im vergangenen Frühjahr in den baltischen Staat gereist sein. Er hatte dort offenbar bereits über längere Zeit Kontakte zu einem langjährigen Bekannten, der in den 90er-Jahren in Kiel für die Partei Die Republikaner und in der rechten Szene aktiv war.

Auch als Unternehmer in der Finanzbranche war der Litauer in Kiel aktiv gewesen. Dass sich Hartmut F. in rechten Kreisen bewegte, war in seinem Umfeld bekannt.

Freund aus Litauen soll regelmäßig bei Hartmut F. in Westensee gesehen worden sein

Der Litauer soll nach KN-Informationen, ähnlich wie Hartmut F., zeitweise Handfeuerwaffen gesammelt und mit ihnen gehandelt haben. Bekannte der Familie berichten davon, dass der Freund aus Litauen regelmäßig am Westensee gesehen wurde.

Ob der Litauer die Waffen für die Taten beschafft hat, ist aber unklar. Von der Kieler Staatsanwaltschaft gibt es zur Herkunft der Tatwaffen keine Informationen. „Dazu können wir zum jetzigen Zeitpunkt nichts sagen“, so Oberstaatsanwalt Axel Bieler.

48-jähriger Kieler bestätigt Verwandtschaft mit Heikendorfer Panzerbesitzer – Kontakt bestehe aber längere Zeit nicht mehr

Als die Staatsanwaltschaft noch wegen einer möglichen Beschaffung der Tatwaffen durch den 48-jährigen Mann aus Düsternbrook ermittelte, hatte es auch Gespräche zwischen der Behörde und dem 84-jährigen Panzerbesitzer aus Heikendorf gegeben. Denn der Militaria-Sammler, der Anfang August wegen unerlaubten Besitzes von Waffen, Munition und Sprengstoff zu einem Jahr und zwei Monaten auf Bewährung verurteilt worden war, ist mit dem 48-Jährigen verwandt. Seine Mutter und die Frau des 84-Jährigen sind Cousinen, bestätigte der 48-Jährige gegenüber den Kieler Nachrichten. Ein Kontakt bestehe aber seit langer Zeit nicht mehr.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Eigene Waffen hatte der Westenseer Zahnarzt seit Anfang des Jahres nicht mehr. Er war zwar als Jäger lange legal im Besitz von Waffen gewesen. Nachdem er seine Frau Ende 2020 verprügelt und diese Anzeige erstattet hatte, musste er seine Waffenbesitzkarte mitsamt Waffen sowie eine Waffenhandelslizenz im vergangenen Januar jedoch bei der Waffenbehörde des Kreises Rendsburg-Eckernförde abgeben.

Was der Rechtsanwalt der Angehörigen des dritten Opfers aus Kiel zur Tat sagt, wie die Schuldfähigkeit des Tatverdächtigen Hartmut F. geprüft wird und welche Fragen zum Motiv und der Rekonstruktion des 19. Mai noch offen sind, lesen Sie am Montag um 18 Uhr auf KN-online.