Eine Karte der Landesregierung verzeichnet alle Teststellen für Bürgertests. Die Zahl ist zuletzt sprunghaft gestiegen, an einigen Orten ballen sich die Angebote. So mancher hat sich offenbar eine sichere Einnahmequelle in schwierigen Zeiten erhofft. Schließlich ist die Hürde relativ niedrig, wie eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums in Kiel erklärt: „Jeder, der die Mindestanforderungen erfüllt und durch das zuständige Gesundheitsamt oder das Gesundheitsministerium beauftragt wurde, darf Teststellen betreiben.“

So muss die Teststelle öffentlich zugänglich sein. Der Betreiber muss zuverlässig im Sinne des Gewerberechts sein, die Hygiene- und Dokumentationspflichten einhalten und sicherstellen, dass nach einem positiven Testergebnis innerhalb von zehn Stunden der Abstrich für einen PCR-Test in ein Labor kommt.

18 Euro für jeden Test

Eine Vorbildung im medizinischen Bereich ist für die Tests nicht notwendig. Das Personal muss aber entsprechend der Testverordnung geschult worden sein. Der Bund vergütet die Bürgertests mit je 18 Euro, abgerechnet wird über die Kassenärztliche Vereinigung.

„Ich dachte, dass sich das bei mindestens drei Tests pro Stunde lohnt“, sagt der Inhaber eines Einzelhandelsgeschäftes, der kaum noch Umsatz macht und anonym bleiben möchte. „Aber man soll die Teststelle mindestens 20 Stunden in der Woche geöffnet haben und das eigentlich so lange, bis die Bundesregierung ihr Bürgertestprogramm einstellt. Vor allem aber ist nach meiner Erfahrung nicht sicher, dass ein Durchsatz von mindestens drei Kunden pro Stunde gewährleistet ist. Der schnelle Euro ist da nicht zu machen.“ Andere Anbieter sehen die Teststelle als Service für ihre Kunden - wie zum Beispiel Supermärkte.

Teststelle als Hoffnung in schwieriger Zeit

Ein Immobilienmakler aus Neumünster, der ebenfalls auf der Karte als Teststelle verzeichnet ist, reagiert verwundert auf unsere Anfrage. „Wir haben schon mehrere Anfragen gehabt, aber wir haben gar keine Teststelle. Das war nur mal angedacht“, heißt es in seinem Büro. Wie viele ebenfalls zurückgezogen haben, kann niemand sagen. Wer also eine Teststelle sucht, sollte darauf achten, dass der Betreiber aufgeführt und eine Telefonnummer für Nachfragen angegeben ist.

Dennoch sind die Teststellen für viele ein Hoffnungsschimmer. Das gilt für eine Frau, die sonst Coaching-Seminare anbietet, wie für einen jungen Mann, der eigentlich Gaststätten beliefert und sich nun irgendwie über Wasser halten muss. „Das Gute an den Bürgertests ist, dass sie jeder anbieten kann, der bestimmte Voraussetzungen erfüllen kann. Außerdem ist es etwas Sinnvolles und es ist zeitlich begrenzt. Ich will ja wieder zurück in mein Gewerbe.“

Reisebus als Testmobil

Auch Dirk Peters aus Wasbek ist ins Testgeschäft eingestiegen. Die 20 Reisebusse des alteingesessenen Unternehmens Peters Reisen standen wegen Corona monatelang still. Seit Anfang März rollen ein paar Busse wieder – umgebaut zu Testmobilen. Gerade ist der fünfte Bus in der eigenen Werkstatt gemäß den Hygiene-Anforderungen ausgestattet worden, der nächste wartet schon.

Die Busse müssen vom Tüv abgenommen werden, und Dirk Peters musste vom Gesundheitsamt offiziell mit der Durchführung von Bürgertests beauftragt worden. Um immer ausreichend geschultes Personal zu haben, arbeitet er mit drei Hamburger Unternehmern und einem Facharzt für Laboratoriumsmedizin unter dem Namen „GoTestMe“ zusammen.

Mit Tests raus aus der Kurzarbeit

Für Peters ist es eine Chance, zumindest einen Teil der Belegschaft aus der Kurzarbeit zu holen. „Meine Busfahrer wollten wieder auf die Straße, auch die Leute in der Werkstatt sind froh, dass es wieder etwas zu tun gibt“, sagt der Firmenchef und sieht noch einen weiteren Vorteil: „Wenn die Busreisen wieder anlaufen, können wir sagen: Wir können die Gäste auch jederzeit testen. Die Expertise haben wir ja schon jetzt mit 5000 Tests.“

Professioneller Pionier auf dem Testmarkt ist das Labor Krause in Kiel. Als erste hat es im Sommer 2020 PCR-Tests in Flensburg und Kiel angeboten, inzwischen werden PCR- und Bürgertests täglich an 14 Standorten – etwa in Kiel, Preetz, Eckernförde und Rendsburg – und in Unternehmen offeriert. Dafür hat das Labor 17 Wohnmobile zu Testmobilen umgerüstet.

Profi-Tester lockt der Erkenntnisgewinn

Eine beträchtliche Investition. Schon ohne Ausrüstung kostete jedes Mobil 50 000 bis 60 000 Euro. „Wenn wir die Mobile nach Corona wieder verkaufen, wird der Verlust überschaubar sein“, sagt der Geschäftsführer und ärztliche Leiter, Dr. Thomas Lorentz.

Vor allem beflügele die Chance auf neue Erkenntnisse durch die Daten. So konnten die Laborärzte bereits mehrere Studien verfassen. „Unser Vorteil ist, dass wir bis zur Mutante abklären, regelmäßig Statistiken für Stadt, Bund, Land, KVSH und Gesundheitsamt erstellen und mit Robert-Koch-Institut und Charité in direktem Kontakt stehen.“