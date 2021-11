Kiel

Auffrischimpfungen sechs Monate nach der zweiten Spritze, Testpflicht in Pflegeheimen, genauere Kontrollen von Zugangsregeln: Wegen der angespannten Corona-Lage setzen Bund und Länder im bevorstehenden Winter auf zusätzlichen Schutz. „Vor uns liegen sehr schwere Wochen“, sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am Freitag nach einer Konferenz mit seinen Länderkollegen in Lindau am Bodensee. Wichtig sei, die jetzt „mit voller Wucht“ kommende vierte Welle zu brechen. Dazu sollen nicht nur besonders ältere Personen, Menschen mit Vorerkrankungen und medizinisches und pflegerisches Personal einen Booster erhalten, sondern nach Wunsch auch alle anderen Personen ab 18 Jahren. Schleswig-Holstein will in den Regionen Impfstationen einrichten. Ein Sprecher betonte, dass sie mit den bisherigen Standorten nicht unbedingt identisch seien.

„Impfen ist weiterhin ein Schlüssel, um aus dieser Pandemie zu kommen“, sagte Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP). „Das gilt auch für die Auffrischungsimpfung.“ Mit dem neuen Beschluss werde die zu erwartende Gruppe der Impfpatienten in den kommenden Wochen deutlich größer. Sollten alle Geimpften im Norden einen Booster in Anspruch nehmen, wären nach Berechnung seines Hauses im November 340 318 Personen zu erwarten, im Dezember 518 072 und im Januar 486 501 – eine gewaltige Herausforderung für die Praxen. „Wir haben daher heute gemeinsam mit Kommunen und Kassenärztlicher Vereinigung (KVSH) besprochen, die ergänzenden Impfangebote in Schleswig-Holstein deutlich auszuweiten, um die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte zu entlasten und für die Menschen noch mehr Angebote zur Auffrischungsimpfung zu unterbreiten.“

Kommende Woche werden alle über 70 Jahren angeschrieben

Garg wies darauf hin, dass das Land frühzeitig alle Menschen ab 80 Jahren angeschrieben und persönlich auf die Angebote hingewiesen habe. Einbezogen worden seien auch die Pflegeeinrichtungen. Nach Einschätzung der KVSH hätten dort die meisten Menschen bereits einen dritten Schutz gegen Corona erhalten. In der kommenden Woche würden zusätzlich alle Menschen über 70 Jahren persönlich angeschrieben. Auch diese Gruppe gelte als besonders schutzbedürftig.

Der Einsatz mobiler Teams an den temporären Impfstellen werde im November ausgeweitet. Die zusätzlichen Impfstationen sollten regional im Land verteilt werden, wobei sich die Anzahl der Standorte in etwa an den 28 bisherigen Impfzentren orientiere. Wo genau die Zentren angesiedelt werden, stimme man derzeit ab, hieß es. Darüber hinaus seien im kleineren Umfang offene Angebote geplant.

Die Gesundheitsminister einigten sich mit Unterstützung Schleswig-Holsteins auch auf eine Testpflicht für Besucherinnen und Besucher in Pflegeheimen – unabhängig von deren Impfstatus. Somit müssen sich künftig auch Geimpfte und Genesene testen lassen, wenn sie einen Verwandten oder eine Freundin in einer Einrichtung besuchen wollen. Der Test werde kostenlos angeboten und die Landesverordnung entsprechend angepasst.

Offen blieb vorerst, ob angesichts der angespannten Lage schon bald ein Treffen der Länderchefs mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) stattfindet. Regierungssprecher Steffen Seibert kündigte für nächste Woche vorerst keinen Termin an.