Schleswig-Holstein

Eigentlich hatten sich die Bundesländer Anfang August darauf verständigt, dass die Auffrischungsimpfungen gegen das Coronavirus im September starten sollen. Bayern allerdings ist schon vorgeprescht und startete bereits am Montag. In Schleswig-Holstein müssen sich die Bürger und Bürgerinnen noch etwas gedulden.

Denn wie die dritte Impfung genau organisiert werden soll, sei bisher noch unklar, sagt Thomas Maurer, Vorsitzender des Hausärzteverbands. „Noch wird sich keiner für eine dritte Impfung anmelden können, weil wir noch keine offizielle Erlaubnis haben“, sagt er. Solange es die nicht gibt, seien die Ärzte nicht abgesichert, falls doch Impfschäden auftreten sollten.

Dritte Impfung: Erster Impfblock muss sechs Monate zurückliegen

Klar ist allerdings, dass zuerst die Menschen in Pflegeeinrichtungen, Einrichtungen der Eingliederungshilfe und weiteren Einrichtungen mit vulnerablen Gruppen geimpft werden sollen, teilt ein Sprecher des Gesundheitsministeriums mit. Auch Bürger und Bürgerinnen mit Immunschwäche oder Immunsuppression sowie Pflegebedürftige und Höchstbetagte ab 80 Jahren, die zu Hause wohnen, sollen mit zu den Ersten gehören, die eine Auffrischungsimpfung bekommen. Voraussetzung ist immer, dass der erste Impfblock schon mindestens sechs Monate zurückliegt.

Booster-Impfung: Moderna und Biontech kommen zum Zug

Diese sogenannte Booster-Impfung soll für einen langfristigen Immunschutz sorgen. Denn bei bestimmten Personengruppen kann es zu einer reduzierten oder auch schnell nachlassenden Immunantwort kommen. Dazu gehören eben vor allem Höchstbetagte, Pflegebedürftige und immungeschwächte Patienten und Patientinnen.

Geimpft wird ein mRNA-Impfstoff, sprich Biontech oder Moderna. Auch diejenigen, die zuvor mit einem Vektorimpfstoff immunisiert wurden, sollen nun einen mRNA-Impfstoff bekommen. In den Alten- und Pflegeeinrichtungen sollen primär niedergelassene Ärzte und Ärztinnen impfen. Nur wenn Menschen so nicht erreicht werden können, werden mobile Teams ergänzend tätig.

Hausärzte erwarten keinen großen Ansturm

Thomas Maurer blickt dem nächsten Impf-Marathon noch gelassen entgegen: „Wir gehen davon aus, dass wir das händeln können. Diesmal geht es ja nur um eine Impfung und es muss nicht noch ein Folgetermin organisiert werden.“ Daher komme es nun nicht auf den Tag genau an.

Auch in den Impfzentren können sich Bürger und Bürgerinnen für eine Auffrischungsimpfung anmelden, wenn sie einer der oben genannten Gruppe angehören oder vollständig mit einem Vektorimpfstoff geimpft sind. Voraussetzung ist immer, dass die erste Impfserie mindestens sechs Monate zurückliegt. Das Impfzentrum oder die Arztpraxis kann frei gewählt werden. Man müsse sich nicht dort impfen lassen, wo die vorherigen Impfungen vorgenommen wurden, erklärt ein Sprecher des Gesundheitsministeriums.

Auffrischungsimpfstoffe sollen besser vor Varianten schützen

Ein großer Ansturm in den Zentren wird nicht erwartet. „Es wird aktuell damit gerechnet, dass im September rund 74 000 Personen eine Auffrischungsimpfung benötigen, denn bis Ende März waren rund 115 000 Personen vollständig immunisiert. Zwei Drittel davon wurden wegen des Alters oder einer medizinischen Indikation geimpft“, erklärt ein Sprecher des Ministeriums. Da viele der Impfberechtigten ohnehin in kontinuierlicher ärztlicher Behandlung seien, würden eher weniger ins Impfzentrum gehen „Es werden jedoch weiterhin Kapazitäten für rund 20 000 Impfungen pro Woche für Drittimpfungen in den Impfzentren freigehalten“, so das Versprechen.

Aktuell werden von Biontech und Moderna Auffrischungsimpfstoffe entwickelt, die vor den Virusvarianten besser schützen sollen. Zum Einsatz kommen sie aber noch nicht, da sie noch nicht zugelassen sind.