Seit dem 28. Juni 2021 können Discos in Schleswig-Holstein unter strengen Regeln wieder Partys anbieten. Doch kaum ein Club macht von der Lockerung Gebrauch. Nun startet ein Modellprojekt in drei Diskotheken, das Tanzen ohne Maske ermöglicht. Kieler müssen dafür jedoch weite Wege in Kauf nehmen.