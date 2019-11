Die A7-Anschlussstelle Bordesholm in Fahrtrichtung Norden wird vom 4. November bis voraussichtlich 6. Dezember 2019 gesperrt. Hintergrund ist die Sanierung der A 7 zwischen dem Autobahndreieck und der Anschlussstelle Bordesholm.

Anschlussstelle Bordesholm : Diese Umleitung ist vorgesehen

Verkehrsteilnehmer in Richtung Norden wird empfohlen, bis zur Anschlussstelle Warder zu fahren und dort zu wenden, um über die Fahrtrichtung Süden die Anschlussstelle Bordesholm zu nutzen. Die Verkehrsteilnehmer auf der L 49 werden über die Bedarfsumleitung U 53a geführt, um an der Anschlussstelle Warder auf die A 7 in Richtung Norden zu fahren.

Weitere A7-Sperrung zwischen Quickborn und Kaltenkirchen

Am 5. November und 6. November 2019 wird die A7 in beiden Richtungen zwischen den Anschlussstellen Quickborn und Kaltenkirchen mehrfach bis zu 60 Minuten gesperrt – und zwar in der Zeit zwischen 9 und 15 Uhr. Die Anschlussstelle Henstedt-Ulzburg bleibt während der gesamten Dauer der Arbeiten gesperrt, also durchgehend von 9 bis 15 Uhr. Bereits ab dem 4. November, 14 Uhr wird der Rastplatz Moorkaten-West Richtung Hamburg bis zum 6. November, 16 Uhr gesperrt.

Grund für die Sperrungen sind Arbeiten an Vogelschutzmarkern an mehreren Leiterseilen des Übertragungsnetzbetreibers TenneT zwischen den Umspannwerken Hamburg/Nord und Audorf. Die Seile der Leitung überspannen an mehreren Stellen auch die A7. Die Arbeiten an der Leitung finden daher mit einem Helikopter auch direkt über den Fahrbahnen statt.

Als Ausweichtermin bei ungeeigneten Wetterbedingungen wurde der 7. November 2019 festgelegt.

