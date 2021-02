Kiel

"Zum ersten Mal ist es gelungen, die Daten permanent über die gesamte Fahrt zu sammeln - und das einmal um die Welt", sagt Stefan Marx sichtlich stolz. Er ist Geschäftsführer der Firma "SubCtech" mit Sitz am Wellseedamm im Kieler Süden, die ein einzigartiges Messgerät für Boris Herrmanns Rennjacht „Seaexplorer – Yacht Club de Monaco“ gebaut hat.

Der Segler hatte an der Vendée Globe teilgenommen, die als härteste Einhandregatta der Welt gilt. 80 Tage lang war der Hamburger allein und ohne Zwischenstopp unterwegs, bevor er Ende Januar zurückkehrte. Nach einer Kollision mit einem Fischtrawler kurz vor dem Ziel vor der französischen Atlantikküste belegte er Platz fünf.

Kaum Daten über Kohlendioxid-Gehalt im Südpolarmeer

Das Rennen unter 33 Teilnehmern führte - wie alle vier Jahre - auf der Südhalbkugel einmal um den Globus. Für Klimaforscher ist das ein hochinteressantes Gebiet für den Nachweis des Kohlendioxid-Gehalts im Wasser.

"Im Südpolarmeer und insbesondere im pazifischen Sektor des Südlichen Ozeans sind generell nur sehr wenige CO²-Messungen des Meers verfügbar, daher handelt es sich um einen wirklich neuartigen Datensatz", sagt Dr. Peter Landschützer vom Max-Planck-Institut für Meteorologie in Hamburg.

Besonders schwierig waren die Messungen, weil die Route durch die "Roaring Forties" führte. In dem Seegebiet zwischen dem 40. und dem 50. Grad südlicher Breite herrschen häufig Stürme und hoher Seegang.

"Eine beispiellose Weltumrundung mit hochwertigen CO²-Daten in 80 Tagen. Ich denke, dass das bisher noch nie gemacht wurde. Zudem ist es ein großartiges Resultat für das Messinstrument, welches diese sehr holprige Fahrt ohne Probleme überstanden hat", so Dr. Toste Tanhua vom Geomar Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel, das ebenfalls von den Ergebnissen profitiert.

Vendée Globe von Boris Herrmann war gleichzeitig eine Klimadaten-Fahrt

"OceanPack RACE" heißt das Minilabor, das bei der Segeltortur an Bord ohne Pause durchgeschüttelt wurde. Das in einen Karbonrahmen gefasste Gerät wiegt 25 Kilogramm und ist in etwa so groß wie zwei nebeneinander stehende Aktenkoffer. Auf Herrmanns "Seaexplorer" war es mitten im Innenraum montiert und diente ihm mit einer Platte darauf als Tisch.

Durch eine Öffnung im Kiel der Jacht wurde unentwegt Meerwasser durch das Gerät gepumpt und auf Temperatur, Salzgehalt und vor allem Kohlendioxid getestet. Ein Computer übermittelte die Werte per Satellitenverbindung an die Forscher.

Gleichzeitig speicherte er die Rohdaten - so kamen laut Stefan Marx sechs Millionen Zeilen in einer einzigen Excel-Tabelle zusammen. Für den Diplom-Physiker und SubCtech-Gründer ist das ein Riesenerfolg, denn um den hohen wissenschaftlichen Ansprüchen zu genügen, musste das mehrere zehntausend Euro teure Minilabor mit extrem sensiblen, optischen Sensoren ausgestattet werden.

Eine aufwändig gedämpfte Lagerung trug dazu bei, dass sie die "donnernden Vierziger" an der Südpolarmeergrenze ohne Messfehler überstanden haben, berichtet Marx. Die Auswertung der Ergebnisse wird noch Monate in Anspruch nehmen. Die Forscher erhoffen sich unter anderem Aufschluss darüber, wie die Ozeane als Kohlendioxid-Speicher funktionieren.

Kieler Firma SubCtech stattet auch Forschungsschiffe mit Messtechnik aus

Stefan Marx stattet mit seinem Kieler Unternehmen nicht nur Rennjachten mit Messtechnik aus. Seine Geräte befinden sich dem 57-Jährigen zufolge unter anderem auf den neuesten Eisbrechern in Australien und China sowie auf dem deutschen Forschungsschiff "Polarstern".

Allerdings hat SubCtech mit seinen 38 Mitarbeitern noch ein weiteres Standbein. "Wir bauen Unterwasser-Lithium-Ionen-Batterien", so Marx. Sie werden von Firmen gekauft, die unbemannte Unterwasser-Fahrzeuge herstellen, etwa Roboter oder Drohnen - allerdings nicht für Angriffswaffen, wie der Unternehmer betont.

"Wir gehören zu den größten Anbietern für frei verfügbare Systeme am Markt", so Marx. Seine Batterien gehörten zu denen mit höchster Energiedichte - "wie ein Tesla unter Wasser", sagt er.

Mit einer weiteren Spezialisierung richtet sich der Betrieb am Wellseedamm an die Offshore-Förderbranche von Öl und Gas. SubCtech-Speichermodelle werden zur unterbrechungsfreien Stromversorgung an Bohrstellen am Meeresgrund eingesetzt.