Bornholm

Auf Bornholm gab es in den vergangenen sieben Tagen 18 neue Corona-Infektionen pro 100.000 Einwohner. Auf der Ostseeinsel Læsø dagegen 112 neue Fälle. Dennoch hat Deutschland Bornholm zum Risikogebiet erklärt – Læsø dagegen nicht. Die Erklärung dafür findet sich im Jahr 2007.

Damals gab es eine große Gebietsreform in Dänemark. Fortan war das Königreich nur noch in fünf Groß-Regionen aufgeteilt: Süddänemark, Mittel- und Nordjütland, Seeland und die Hauptstadtregion. Bornholm wurde der Hauptstadt zugeschlagen, und weil dort nun der Schwellenwert längst überschritten ist, gilt die deutsche Reisewarnung auch für Bornholm – trotz niedriger Infektionszahlen.

Anzeige

Was den Bornholmern nun das Tourismusgeschäft in diesem Herbst vermiesen wird, ist für andere Regionen die Rettung. Vorerst zumindest: Denn in etlichen anderen Gebieten ist der Schwellenwert von 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohnern in den vergangenen sieben Tagen ebenfalls längst überschritten worden.

Weitere KN+ Artikel

Viele Dänen kritisieren Reisewarnung für Kopenhagen

Beispiel ist Esbjerg mit der ebenfalls beliebten Ferieninsel Fanø. Oder die Kommune Varde mit den bekannten Nordseeferienorten Blaabjerg, Blåvandshuk und Helle. Doch die Region Süddänemark ist riesig, und viele Gebiete haben niedrige Infektionszahlen, die Inseln Langeland und Ærø sogar null Neuinfektionen. Das drückt den Durchschnittswert für die Region Süddänemark deutlich. Ob Deutschland allerdings seine Risikoabwägung weiter an dieser dänischen Regionen-Rechnung ausrichtet oder für weitere Gebiete Reisewarnungen erlässt, ist offen.

In Dänemark halten viele schon die Reisewarnung für Kopenhagen für überzogen. Die aktuell hohen Zahlen seien dadurch zu erklären, dass in Dänemark extrem viel getestet werde, erklärte ein erboster Hotelier im dänischen Fernsehen. Tatsächlich wurden bereits 2,2 Millionen Personen auf Corona getestet – bei einer Gesamtbevölkerung von 5,8 Millionen Menschen wohl die weltweit höchste Rate. Bei knapp 25 000 Personen wurde das Virus nachgewiesen, jeder achte davon wurde im Krankenhaus behandelt. 643 Covid-19-Patienten sind gestorben.

Lesen Sie auch: Was Dänemark-Urlauber wissen müssen

Ob das die Schleswig-Holsteiner abschreckt, die bereits ihren Dänemark-Urlaub für den Herbst gebucht haben, ist aber unklar – zumal in dieser Jahreszeit die meisten Urlauber eines der 40 000 angebotenen Ferienhäuser nutzen. Oft werden die Quartiere ein Jahr im Voraus gebucht, bei einer Ferienhausvermittlung oder direkt beim Vermieter. „Wer solch einen Vertrag nun kündigen will, hat es – im Vergleich zu einer Pauschalreise in einem Gebiet mit Reisewarnung – relativ schwer“, sagt Vivien Arwers von der Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein.

Zwar sei eine Reisewarnung nicht zwingend notwendig für eine kostenfreie Stornierung. „Doch dann muss in jedem Fall dargelegt werden, dass am Urlaubsort oder in unmittelbarer Nähe unvermeidliche und außergewöhnliche Umstände vorliegen, die die Reise oder die Beförderung von Personen an den Zielort erheblich beeinträchtigen. Die Befürchtung, man könne sich anstecken, reicht da leider nicht, wenn es keine Reisewarnung gibt.“

Rückkehr aus Risikogebiet : Das müssen Sie beachten

Arwers rät deshalb, erst einmal den Vertragspartner zu kontaktieren und nach einer einvernehmlichen Lösung zu suchen. „Es reicht nicht, dem Ferienhausvermittler oder Vermieter eine Mail zu schreiben. Da muss man schon einige Formalien beachten und das schriftlich per Einschreiben schicken.“ Einen Musterbrief gibt es auf der Webseite der Verbraucherzentrale.

Das Gesundheitsministerium in Kiel appellierte am Donnerstag noch einmal, bei einer Rückkehr aus einem Risikogebiet die Regelungen einzuhalten. Also: sofort die 14-tägige Quarantäne antreten, sich beim Gesundheitsamt melden und auf Corona testen lassen. „Das ist dann kostenlos, wenn der Urlaubsort erst während des Aufenthalts zum Risikogebiet erklärt wurde. Reist man in ein bestehendes Risikogebiet, muss der Corona-Test selbst bezahlt werden“, erklärte Eugen Witte vom Ministerium.

Die Quarantäne kann durch einen zweiten negativen Test verkürzt werden. Verstöße gegen die Auflagen können mit Bußgeldern bis zu 10.000 Euro geahndet werden. Vor und im Urlaub sollte man sich unbedingt über die aktuellen Risikogebiete informieren (www.rki.de, Stichwort: Internationale Risikogebiete). Zu Einreisebedingungen bietet die dänische Polizei eine Hotline: Tel. 0045/70 20 60 44.

Newsletter der Kieler Nachrichten Kennen Sie schon die Post aus dem Newsroom? Den kostenfreien Newsletter über die aktuelle Lage in Schleswig-Holstein versenden wir Mo-Fr ab 17 Uhr. Hier können Sie sich für unser Mailing anmelden. Weiterer Newsletter: Kiel mittendrin. Über das Leben in der Landeshauptstadt. Verpassen Sie keine Neuigkeit mehr. Versand: Jeden Mittwoch. Hier geht es zur kostenfreien Anmeldung. Sie interessieren sich für Holstein Kiel? Dann melden Sie sich hier für den Newsletter " Holstein Kiel - Die Woche" kostenfrei an. Versand: jeden Freitag, 11.30 Uhr.

Lesen Sie auch:

Weitere Informationen zum Coronavirus erhalten Sie auf unserer Themenseite