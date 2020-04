Unflexible Betreuungszeiten: Zwillinge dürfen nicht in den Hort

Bovenau

Jana und Christian Kühn aus Bovenau arbeiten in systemrelevanten Berufen – sie in der Funktionsdiagnostik in einer Klinik, er als Sicherheitsingenieur für Rettungsdienste, Krankenhäuser und medizintechnische Unternehmen. Dass ihnen für ihre neunjährigen Zwillinge Hannes und Felix eine Notbetreuung zusteht, ist unstrittig.

Das bestätigen auch das Bildungsministerium und der Schulrat. „Die Schulen stellen die Notbetreuung grundsätzlich von 8 bis 13 Uhr für Eltern, die in systemrelevanten Berufen arbeiten. Dieses Angebot macht auch die Grundschule Bredenbek“, erklärt der zuständige Schulrat André Berg. Doch das reicht nicht für Familie Kühn.

Betreuung nur bis 13 Uhr

„Mit solchen kurzen, starren und unflexiblen Betreuungszeiten können Eltern, die im Gesundheitswesen, in Kliniken, Rettungsdiensten oder bei der Feuerwehr arbeiten, nichts anfangen und müssen dann zu Hause bleiben“, kritisiert der Vater, „wir haben leider keine Verwandten in der Nähe, die die Betreuung übernehmen können. Wir können die Kinder aber auch nicht so lange sich selbst überlassen.“

Deshalb lässt Christian Kühn seit der Schulschließung immer wieder notwendige Termine ausfallen und verschiebt alles anders. Das und eine kurzfristige Erkrankung seiner Frau hätten es ermöglicht, dass die Kinder nicht allein zu Hause gewesen wären.

Vater und Mutter müssen arbeiten

„Doch das geht jetzt nicht mehr. Mindestens an zwei bis drei Tagen in der Woche brauchen wir eine ganztägige Betreuung, damit ich meine Verpflichtungen nach dem Arbeitssicherheitsgesetz in den systemrelevanten Betrieben erfüllen kann.“ Auch Jana Kühn werde am Arbeitsplatz benötigt.

Der Vizepräsident des Bundesverbandes eigenständiger Rettungsdienste und Katastrophenschutz, Udo Pokowietz, betont: Gerade jetzt werde Christian Kühn in den Krisenstäben gebraucht.

Ministerium nur für Schulzeit zuständig

„Wir sind wirklich verärgert“, sagt das Paar, das einen ausführlichen Mail-Verkehr mit diversen Stellen aus den vergangenen Wochen vorlegt. Doch Ministerium und Schulamt sehen sich nicht in der Pflicht. Denn sie müssen die Notbetreuung nur für die Unterrichtszeit sicherstellen. Nachmittags kann sie, muss aber nicht gewährleistet werden.

Lesen Sie auch: Wie geht es an Schulen nach Ostern weiter - drei Szenarien

Das hat das Ministerium am 19. März festgelegt: „In Abhängigkeit von den örtlichen schulischen Gegebenheiten kann das Notbetreuungsangebot auch während der unterrichtsfreien Zeit durch oder in Kooperation mit bereits bestehenden Betreuungsangeboten durch die Träger der Ganztagsschule bzw. offenen Ganztagsschule erbracht werden.“

So wird es auch an vielen Orten ohne Probleme praktiziert, berichtet Schulrat André Berg. Doch in der Grundschule Bredenbek könne solch eine Nachmittagsbetreuung nicht stattfinden. Denn dort sei ein Elternverein zuständig und für den sei die Betreuung nicht zu stemmen.

Hort darf Zwillinge nicht betreuen

Das versteht auch Familie Kühn. Was sie nicht versteht: Normalerweise besuchen die Kinder nach der Schule und in den Ferien den Hort. Deshalb hat das Paar zumindest für die Osterferien auf Entlastung gehofft und sich auf die Hortbetreuung verlassen.

„Bisher war das ja auch nie ein Problem. Die Kinder waren von morgens bis nachmittags dort gut versorgt. Und weil der Hort sogar in Sichtnähe liegt, können sie problemlos allein dorthin gehen und zurückkommen“, sagt der Vater. Doch in Zeiten von Corona ist das nicht mehr möglich: Der Hort darf die Jungen plötzlich nicht mehr betreuen.

Denn, so André Berg, der Landrat habe in seiner Allgemeinverfügung vom 23. März eindeutig klargestellt: „Nicht zulässig ist eine (Ferien-) Betreuung von Schulkindern in einer anderen Einrichtung.“

Regelung ist absurd und unsozial

Für Jana und Christian Kühn ist das „absurd, traurig und auch unsozial“. Ihr Fazit: " Bildungsministerium und der Kreis Rendsburg-Eckernförde haben mit ihren Erlassen nichts dazu beigetragen, uns zu unterstützen, im Gegenteil. So können wir dem Gesundheitssystem nicht helfen und die markanten Worte unseres Ministerpräsidenten und Gesundheitsministers, die Helden des Alltags unterstützen zu wollen, bleiben hohle Phrasen.“

Lesen Sie auch:

Weitere Informationen zum Coronavirus erhalten Sie auf unserer Themenseite.