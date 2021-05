Bovenau

Die Anlage für hochspezialisierte, mikrobiell hergestellte Biopharmazeutika wird um zwei auf drei Produktionslinien erweitert. Dafür errichtet Richter-Helm inmitten von Koppeln und Äckern am Bovenauer Dengelsberg neben seiner bestehenden, rund 4000 Quadratmeter großen Halle ein zweites, etwas größeres Gebäude.

Vom Fermenter bis zur Abfüllung wird alles in Reinräumen eingebaut, denn kein Staubkorn darf den Prozess später stören. Der Betrieb soll Ende des Jahres 2023 aufgenommen werden. Zu den bislang 120 Mitarbeitern kommen dann 60 bis 80 hinzu.

Grundlage der Richter-Helm-Produktion sind gentechnisch veränderte Bakterien und Hefen

Obwohl der Name Richter-Helm auf keiner Tablettenschachtel auftaucht, hat das Unternehmen seinen Anteil an etlichen Arzneiprodukten. „Zu unseren Kunden gehören die Big Ten der Pharma-Firmen weltweit“, erklärt Geschäftsführer Dr. Kai Pohlmeyer.

Dafür setzen die Spezialisten in Bovenau nicht auf die herkömmliche chemische, sondern auf die biotechnologsiche Produktion der Wirkstoffe. „Wir benutzen Mikroorganismen, also Bakterien und Hefen. Die lassen sich gentechnisch recht einfach verändern“, so Pohlmeyer.

Diese Organismen geben in den aufwendigen Herstellungsprozessen die Proteine für die gewünschten Wirkstoffe ab. Nur diese stellt Richter-Helm her, also keine fertigen Arzneimittel. Sie werden in großen Behältern an die Auftraggeber abgegeben.

Die wiederum setzen weitere Mittel hinzu, um sie beispielsweise für den Menschen verträglicher zu machen oder damit sie an die richtige Stelle im Körper gelangen. Erst dann werden die Produkte portioniert und verpackt.

Wirkstoffe aus Bovenau weltweit gefragt

Wer die Auftraggeber sind, unterliegt weitgehend dem Betriebsgeheimnis. Pohlmeyer kann zumindest verraten, dass die beiden Mutterkonzerne dazugehören – die Aktiengesellschaften Helm aus Hamburg sowie Gedeon Richter mit Sitz in Budapest.

„Wir arbeiten auch für kleinere Biotech-Firmen, die Ideen haben, aber keine Produktionsanlagen. Wenn die mit ihren Wirkstoffen in die klinische Phase gehen, also der Erprobung am Menschen, kommen wir ins Spiel“, erklärt Kai Pohlmeyer.

Richter-Helm bekomme dann einen Produktionsstamm vom Auftraggeber, um ihn unter den strengen Qualitätsvorgaben in größere Mengen zu skalieren – der größte Fermentationsbehälter in Bovenau fasst 1000 Liter. Dabei werde nach den GMP-Richtlinien der Europäischen Union (Good Manufacturing Practice, „gute Herstellungspraxis“) gearbeitet.

Klinische Studien bestehen aus mehreren Phasen, an denen das Bovenauer Unternehmen als Hersteller von Wirkstoffen immer wieder beteiligt ist. Am Ende muss der Wirkstoff zu 99 Prozent rein von Fremdstoffen sein. „Wir verändern den Prozess so lange, bis die Richtwerte erfüllt sind. Das ist unser Hauptgeschäft.“

Richter-Helm stellt in Schleswig-Holstein auch Wirkstoff gegen Corona her

Pohlmeyer nennt eine Faustregel: Die Entwicklung neuer Wirkstoffe dauert zehn bis zwölf Jahre mit Gesamtkosten von zwei Milliarden Euro. Nur etwa fünf Prozent der Ideen gelangen zur Marktreife, der Rest scheitert während einer der Phasen, weil die Reinheit nicht erreicht werden kann oder die Wirksamkeit zu wünschen übrig lässt.

Rund 40 Produktionen schafft Richter-Helm jährlich in Bovenau. Nach der Erweiterung sollen es bis zu 120 werden. „Wir stellen Wirkstoffe zur Behandlung von schweren, lebensbedrohlichen Krankheiten her“, so der Geschäftsführer. Das betreffe etwa Krebs oder Blut- und Immunerkrankungen. „Keinen Hustensaft, dafür ist die Produktion zu teuer.“

Der jüngste Coup des Unternehmens ist die Zusammenarbeit mit dem US-Pharmahersteller Inovio, für den die Bovenauer derzeit den Wirkstoff für ein neuartiges Serum gegen das Coronavirus produzieren, damit es an Patienten in den USA erprobt werden kann.

Von der Zulassung ist es noch weit entfernt. Pohlmeyer zufolge handelt es sich um einen Plasmid-DNA-Impfstoff – eine noch relativ junge Technologie. Sie setzt noch einen Schritt vor dem ebenfalls neuen mRNA-Impfstoff an, den etwa Biontech und Pfizer herstellen.

Richter-Helm seit 20 Jahren in Bovenau Richter-Helm seit 20 Jahren in Bovenau Biotechnologie zwischen Bauernhöfen wird in Bovenau bereits seit etwa 20 Jahren betrieben. Richter-Helm Biologics unterhält zudem je einen Standort in Hamburg und Hannover. Der Jahresumsatz liegt Geschäftsführer Kai Pohlmeyer zufolge oberhalb von 50 Millionen Euro. Insgesamt beschäftigt das Unternehmen derzeit 250 Mitarbeiter, darunter Biologen, Biochemiker, Verfahrensingenieure und technisches Personal. Langfristig will das Unternehmen seine Aktivitäten in Bovenau konzentrieren, um die Abläufe zu verschlanken. Pohlmeyer rechnet jedoch damit, dass es dadurch schwieriger werde, Personal zu rekrutieren. „Hamburg ist für Wissenschaftler attraktiver“, sagt er. Allerdings biete Bovenau mehr Platz für potenzielles Wachstum.

pDNA-Impfstoff bei Tieren zugelassen, bei Menschen noch nicht

Der Vorteil von DNA-Produkten sei, dass sie stabil seien und sich dadurch bei Raumtemperatur lagern ließen, so Pohlmeyer. So seien sie auch in Weltregionen einsetzbar, wo es keine Kühlketten von minus 70 Grad gebe.

Die Frage sei, ob sie Wechselwirkungen mit menschlichem Erbgut auslösten. „Daran wird viel geforscht und die bisherigen Studien zeigen, dass das nicht passiert.“

Bei Tieren seien pDNA-Impfstoffe gegen Viren und Tumore bereits zugelassen. „Von DNA als Wirkstoff wird man noch viel hören. Es bleibt spannend – und wir sind ganz vorne mit dabei“, sagt der Geschäftsführer.

Kai Pohlmeyer versichert, dass die medizinische Gentechnik keine Gefahr für den Menschen darstellt. „Im Wirkstoff befindet sich nur das Produkt, das der veränderte Organismus produziert hat, aber kein Genmaterial.“

Die Bakterien und Hefen werden ihm zufolge nur in geschlossenen Räumen verarbeitet und später per Sterilisation neutralisiert. Außerhalb der Labore könnten sie zudem nicht überleben, da sie auf bestimmte Nährmittel angewiesen seien.