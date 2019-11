Boxclub 78: Harte Schläge von Daniel Günther

Eckernförde

Bei der Visite bei den Boxern seines Wohnorts wurde Daniel Günther am Dienstag nicht geschont. Angeleitet vom Vorsitzenden und Trainer Hartmut Jessen machte sich der 46-Jährige zusammen mit rund 40 Vereinssportlern warm. Zunächst beim Laufen, Schattenboxen und mit Liegestützen, dann mit Intervalltraining im Stand. „70 und dann Pause“, lautete Jessens Anweisung. 70 bedeutete einen 70-Meter-Spurt im Stand. Dann ging es in Intervallen hoch bis 100. „110 gehen auch noch“, kitzelte Jessen kollektiv Extraleistung raus.

Harte Schläge beim Pratzentraining

Warm war Günther da schon. Es folgte Pratzentraining. Manuel Lorenzen fing die Hiebe des Regierungschefs ab. „Das waren schon harte Schläge“, sagte Lorenzen anschließend. Sparring machte Günther mit zwei erfolgreichen Eckernförder Boxern. Johann Lassen, Dritter der Deutschen Meisterschaft, war sein erster Partner, dann Mallik Godje. Mit beiden boxte Günther zwei Runden. Meist ließen die beiden Günther agieren. „Ganz zu Anfang habe ich doch einen Schlag abbekommen“, sagte er. „Beim Boxen spielt sich auch viel im Kopf ab. Es ist schon beeindruckend und ein toller Ausgleich“, so Günther nach gut 45 Minuten. Er selbst ist bekennender Freizeitläufer. „Ich komme so auf 20 Kilometer in der Woche“, sagte er.

Zur Galerie Ministerpräsident Daniel Günther trainierte beim Boxclub 78 Eckernförde mit.

Daniel Günter will häufiger zum Boxtraining kommen

Vor dem Training erfolgte die Ehrung. Laut Jessen habe Günther den Club schon als Eckernförder Ratsherr unterstützt. Günther hatte schon 2018 mit den Boxern trainiert. „Ich habe über ein Jahr gebraucht, um mich zu erholen“, scherzte er in seiner Ansprache. Nun will er zumindest mehrmals im Jahr die Handschuhe schnüren.

