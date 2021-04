Schaalby

Ein Brand in einem Stall in Schaalby (Kreis Schleswig-Flensburg) hat am Mittwochabend einen Schaden von circa 50.000 Euro verursacht. Das Gebäude brannte komplett aus, wie eine Polizeisprecherin am Donnerstagmorgen mitteilte.

Menschen oder Tiere kamen bei dem Feuer nicht zu Schaden. Ein angrenzendes Wohngebäude wurde vor den Flammen geschützt.

Wie es zu dem Brand kam, blieb zunächst unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Möglicherweise könnte es einen technischen Defekt an der Hackschnitzelheizung gegeben haben, die in dem Gebäude installiert war.