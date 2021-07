Brokdorf

Um 23.14 Uhr ertönte bei der Feuerwehr Brokdorf der Alarm: Feuer auf einem Resthof in der Nähe des Atomkraftwerks. „Bei der Anfahrt haben wir bereits gesehen, dass der unbewohnte Resthof in voller Ausdehnung brannte. Auch ein benachbartes Wirtschaftsgebäude stand in Brand“, sagte der Brokdorfer Wehrführer und Einsatzleiter Jan von Horsten. Durch den Funkenflug war kurzzeitig auch ein benachbartes Einfamilienhaus mit einem Reetdach gefährdet, konnte durch eine Riegelstellung der Feuerwehr aber geschützt werden.

Knapp 80 Einsatzkräfte kämpften in der Nacht zu Dienstag bis in die Morgenstunden gegen die Flammen, die einen Schaden von knapp 600 000 Euro anrichteten. Für das angrenzende Atomkraftwerk „bestand aber zu keinem Zeitpunkt Gefahr“, sagte der Einsatzleiter. Im Gegenteil: „Es war von Vorteil, dass das AKW von einem Wassergraben geschützt wird. So hatten wir ausreichend Löschwasser zur Verfügung“, ergänzte von Horsten.

Feuerwehr übt zweimal im Jahr den Ernstfall auf dem AKW-Areal

Doch wie sind die Abläufe bei einem Brand, der unmittelbar auf dem Gelände des Atomkraftwerks passiert? Grundsätzlich würde es dann immer zu einer Zusammenarbeit mit der Werksfeuerwehr kommen. „Zweimal im Jahr fahren wir Übungen gemeinsam mit den umliegenden Wehren und der Werksfeuerwehr des Atomkraftwerks auf dem Gelände“, erklärte von Horsten. Dabei würde die ganze Bandbreite von Brandbekämpfung, Menschenrettung bis zur Technischen Hilfe geübt.

Dass auf dem Werksgelände jederzeit eine eigene Feuerwehr in Bereitschaft ist, gibt die Brandschutzordnung für Kernkraftwerke vor, erläutert Hauke Rathjen, Sprecher der Brokdorfer Anlage. „Brandschutz ist bei uns ein ganz wichtiges Thema. Wir sind im Grunde in ständiger Alarmbereitschaft“, so Rathjen. „Und wenn so wie jetzt ein Feuer in der Nachbarschaft ausbricht, ist sie noch einmal höher“, ergänzt er. Die Werksfeuerwehr besteht aus einem Zugführer und acht weiteren Feuerwehrleuten. Zudem könne man weitere Kräfte aus dem Schichtbetrieb des AKW-Personals hinzuziehen, sagt Rathjen. Außerdem verfügt die Anlage über ein eigenes Feuerwehrfahrzeug.

2007 stiegen dunkle Wolken über dem AKW Krümmel auf

Neben knapp 1000 Brandmeldern gibt es auch die sogenannten Meldegänger. Sie gehen ihre Routen über das Gelände, um die potenzielle Gefahr eines Feuers schnellstmöglich zu erkennen. „Die Wege auf der Anlage werden ständig beschritten, um zu prüfen, ob alles in Ordnung ist“, sagt der Sprecher und spricht von einem „engen, zyklischen Netz“. Es gebe aber natürlich verschiedene Eskalationsstufen. Nicht jedes Feuer führe gleich zum Katastrophenfall. 2007 bei einem Trafobrand im AKW Krümmel stiegen dunkle Rauchwolken über der Anlage auf. „Sicherheitstechnisch war das aber ohne Relevanz“, erklärt Rathjen.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Schwere eines Ereignisses in einem Kernkraftwerk lässt sich auf der internationalen Meldeskala INES (International Nuclear and Radiological Event Scale) einordnen, die insgesamt sieben Stufen umfasst. Maßnahmen zum Katastrophenschutz kommen ab der Stufe vier („Unfall“) zum Tragen. Seit Einführung der Skala 1991 lagen knapp 98 Prozent der meldepflichtigen Ereignisse in deutschen Kernkraftwerken auf Stufe null, also unterhalb der Skala und hatten keine sicherheitstechnische Bedeutung.

Im Ernstfall würde eine engmaschige Meldekette aktiviert, die auch den Katastrophenschutz des Kreises auf den Plan ruft. Gewisse Maßnahmen seien in einem solchen Fall vorbereitet, heißt es aus der Verwaltung. Das betreffe sowohl Kräfte als auch Geräte wie Messinstrumente, die für einen Ernstfall vorgehalten werden, als auch festgelegte Abläufe bei der Information der Bevölkerung oder der Evakuierung.