In der Elternschaft brodelt es kurz vor den Landtagswahlen: Der Landesvorsitzende des Elternbeirats der Grundschulen und Förderzentren, Volker Nötzold, beklagt in einem Brief an Ministerpräsident Daniel Günther (CDU), dass das Bildungsministerium die Eltern bei Entscheidungen nicht einbezieht.