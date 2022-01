Kiel

Das Kita-Personal in Schleswig-Holstein fühlt sich nach zwei Jahren im Pandemie-Modus nicht nur stark belastet, sondern fordert angesichts steigender Infektionszahlen unter Kita-Kindern eine Verschärfung der Regeln. „Wir brauchen eine Schnelltestpflicht für Kinder in diesem Alter“, heißt es in einem offenen Brief an die Gewerkschaft Verdi von Kieler Erzieherinnen und Erziehern.

„Schulkinder testen sich, sie tragen Masken, viele sind schon geimpft“, schreiben die Kita-Kräfte. Diese Altersgruppe könne anders als Kita-Kinder die Situation schon erfassen und Hygiene und Abstandsregeln einhalten. Die Kleinsten suchten Körperkontakt. Sie bräuchten Nähe beim Trösten und müssten Mimik sehen, um Sprache zu erlernen. „Unsere Kinder brauchen Bindung, damit Bildung passieren kann.“

Kita-Personal laut Gewerkschaft in permanentem Dilemma

Laut Verdi befinden sich die Fachkräfte im ständigen Dilemma, ihren Job gut machen und mit ihren Schützlingen gesund durch die Pandemie kommen zu wollen. Das Kita-Personal müsse beständig nach neuen Lösungen für sich widersprechende Probleme suchen, so Hilke Babbe, Personalrätin bei der Landeshauptstadt. Diese Kraftanstrengungen müssen ihrer Ansicht nach auch bei der nächsten Tarifrunde für die Branche im Februar eine Rolle spielen.

Obgleich alle Einrichtungen bemüht seien, Hygieneregeln einzuhalten, sei es ein Irrglaube, dass in der Kita Abstände eingehalten werden könnten, heißt es im Brief. „So haben sehr viele Kinder Kontakt miteinander ohne Impfung, ohne Maske, ohne Test.“ Zum Schutz aller Beteiligten sei eine Testpflicht für die Kinder notwendig.

Astrid Henke von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) schließt sich der Forderung an: „Es wäre wichtig, dass zu Hause mehr getestet wird und das Ganze durch eine unterschriebene Selbstauskunft der Eltern eine Verbindlichkeit bekommt.“

Eltern gegen Testpflicht mit Nasenabstrichen

In Bayern müssen sich Kita-Kinder ab dem ersten Geburtstag dreimal pro Woche auf Corona testen lassen, Berlin startete mit einer Testpflicht am Montag. Bundesfamilienministerin Anne Spiegel (Grüne) begrüßte, dass dort die Testung mit „Lolli-Tests“ ausgeweitet wurde. In Schleswig-Holstein läuft das Testen der Kinder bislang auf freiwilliger Basis. Eltern bekommen dafür vom Land drei kostenlose Schnelltests zum Nasenabstrich pro Woche zur Verfügung gestellt.

„Eine Pflicht mit nasalen Tests halten wir nicht für vertretbar“, sagt Kerstin Hinsch von der Landeselternvertretung der Kitas. Sie seien in der Handhabung nicht kindgerecht genug. „Mit Lolli-Tests wäre das einfacher, aber die werden vom Land ja derzeit nicht in Betracht gezogen.“ Auch eine Einführung von PCR-Pool-Tests werde mit der Priorisierung bestimmter Gruppen bei PCR-Tests unwahrscheinlicher.

„Die Arbeit und das Durchhaltevermögen der Erzieherinnen und Erzieher und Kindertagespflegepersonen ist gerade während der Corona-Pandemie beispielhaft und unersetzlich“, betonte Familienminister Heiner Garg (FDP). Das verdiene größte Anerkennung. Sein Ressort arbeite „mit aller Kraft“ daran, die Situation in der Kinderbetreuung sicherer und besser zu machen. Über das weitere Vorgehen befinde sich das Ministerium in Abstimmung mit allen Beteiligten.

Immer mehr Kitas vermeldeten zuletzt eingeschränkten Betrieb wegen Coronafällen. In Schleswig-Holstein wurden von der Landesmeldestelle in den vergangenen zwölf Wochen 1896 Corona-Infektionen von Mädchen und 1987 Jungen zwischen null und vier Jahren registriert. Vor Weihnachten lagen die Werte bei etwa einem Drittel davon. 38 Kinder mussten seit Ende Oktober ins Krankenhaus.