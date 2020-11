Ehemalige Mitbewohner des am 24. April durch ein Feuer zerstörten Flüchtlingsheims in Högersdorf (Kreis Segeberg) haben den Angeklagten schwer belastet. Demnach kündigte der 22-jährige Afghane kurz vor dem Brand an, er werde das Gebäude abfackeln, um eine andere Wohnung zugewiesen zu bekommen.