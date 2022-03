Kiel

Kann Deutschland die drohende Energiekrise mit mehr Atomkraft entschärfen? Einige Politiker, darunter die Ministerpräsidenten Markus Söder (Bayern, CSU) und Winfried Kretschmann (Grüne, Baden-Württemberg) haben sich für eine Verlängerung der KKW-Laufzeiten ausgesprochen, Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) inzwischen dagegen. Grund genug, um zu klären, welchen Beitrag die drei Reaktoren in Schleswig-Holstein leisten könnten. Die Fakten lieferten die AKW-Betreiber und die Atomaufsicht im schleswig-holsteinischen Umweltministerium.

Welches Kernkraftwerk in Schleswig-Holstein ist theoretisch einsetzbar?

Die Meiler in Brunsbüttel und Krümmel haben seit mehr als einem Jahrzehnt keinen Strom mehr produziert und sind im Rückbau. Ein Wiederanfahren scheidet damit aus. Beim AKW Brokdorf ist das anders. Der Meiler ging erst Ende 2021 vom Netz und könnte im Prinzip Strom liefern, das aber frühestens in gut einem Jahr.

Warum kann Brokdorf nicht sofort ans Netz?

Ein Sofort-Start ist aus politischen und juristischen Gründen nicht möglich. Politisch: Der Bundestag müsste den 2011 beschlossenen Atomausstieg korrigieren. Juristisch: Der Meiler bräuchte eine neue Betriebsgenehmigung. Sie darf laut Atomgesetz nur erteilt werden, wenn der Reaktor dem Stand von Wissenschaft und Technik entspricht. Diese Voraussetzung dürfte das in den 60er-Jahren geplante und ab den 70er-Jahren gebaute AKW kaum erfüllen. Zudem könnte Brokdorf aus technischen Gründen frühestens 2023 wieder anfahren.

Was sind die technischen Gründe?

Das AKW hat seine Brennelemente verbraucht und angesichts des seit einem Jahrzehnt feststehenden Stilllegungstermins keinen neuen Brennstoff im Lager. Die benötigten 193 Brennelemente mit jeweils 236 Brennstäben müssten speziell für den Druckwasserreaktor angefertigt werden. Die Betreiber (PreussenElektra und Vattenfall) gehen wie die Atomaufsicht davon aus, dass die Lieferzeit für derartige Brennelemente ein bis zwei Jahre beträgt. Erschwerend hinzu kommt, dass in den AKWs teils Uran aus Russland verheizt wird.

Brauchen wir den Strom aus Brokdorf?

Schleswig-Holstein braucht derzeit keinen Atomstrom. Im echten Norden wurden 2020 insgesamt 24,8 Millionen Megawattstunden (MWh) Strom aus erneu­erbaren Energien erzeugt. Rechnerisch konnte somit der gesamte Stromverbrauch im Land (rund 15,8 Millionen. MWh) zu rund 160 Prozent gedeckt werden. Strom aus fossilen Brennstoffen (Kohle, Öl, Gas) spielte mit 3,6 MHW kaum eine Rolle. Andere Bundesländer, insbesondere im Süden und Westen der Republik, sind deutlich stärker auf Strom aus Kohle, Öl und Gas angewiesen.

Wie schätzt das Kieler Umweltministerium die Lage ein?

„Der Vorschlag, das KKW Brokdorf kurzfristig wieder hochzufahren, ist eine Nebelkerze“, meint Umwelt-Staatssekretär Tobias Goldschmidt. Die Reaktivierung des Reaktors wäre technisch, logistisch und auch rechtlich nicht ohne Weiteres möglich. „Vor allem aber macht es energiepolitisch keinen Sinn: Das KKW Brokdorf dient der Stromversorgung und davon haben wir in Schleswig-Holstein auch in diesen Krisenzeiten genug. In Bezug auf die Wärmeversorgung ist es dagegen eher sinnvoll, kurzfristig die Erdgas-Speicher zu füllen und über Import-Verträge die Versorgung für den nächsten Winter zu sichern. Gleichzeitig müssen wir den Ausstieg aus den fossilen Energien deutlich beschleunigen.“

Wie geht die Debatte bundesweit weiter?

Die Debatte dürfte sich auf eine Laufzeitverlängerung der drei noch aktiven AKWs Emsland (Niedersachsen), Isar2 (Bayern) und Neckarwestheim2 (Baden-Württemberg) konzentrieren. Sie sollen eigentlich Ende 2022 vom Netz. Wie Für einen Weiterbetrieb müssten wie beim AKW Brokdorf politische, juristische und technische Hürden gemeistert werden. Derweil bezweifelt Bundeswirtschaftsminister Habeck, ob sich der Aufwand auch wegen der hohen Sicherheitsrisiken lohnt. Sein Fazit: „Im Ergebnis einer Abwägung von Nutzen und Risiken ist eine Laufzeitverlängerung der drei noch bestehenden Atomkraftwerke auch angesichts der aktuellen Gaskrise nicht zu empfehlen.“

Von Ulf Christen