Kiel

Dem Kollegium der Grundschule Eidertal Molfsee/Mielkendorf brennt eine Frage auf den Nägeln: Macht es noch Sinn, sich trotz Impfung zusätzlich zweimal wöchentlich mit einem Selbsttest zu testen? Das Kollegium ist fast vollständig geimpft. Dennoch werden an der Schule quasi zur doppelten Absicherung mit den Kindern montags und donnerstags noch Selbsttests gemacht, denn Geimpfte können ja auch Überträger sein. Nun hat das Kollegium allerdings erfahren, dass die Virenlast bei den Geimpften so gering sein könnte, dass der Selbsttest gar nicht mehr anschlägt.

So beantwortet das Gesundheitsministerium die Corona-Frage

Geimpfte spielen in der Gesamtbewertung als Infektionsüberträger eine untergeordnete Rolle, könnten aber im Einzelfall nach eigener Infektion vorübergehend das Virus ausscheiden und die Infektion übertragen, heißt es aus dem schleswig-holsteinischen Gesundheitsministerium.

„Ob die Antigentests diese Infektion bei asymptomatischen Personen erkennen, hängt vom Ausmaß der Virusausscheidung ab, diese ist individuell und in den verschiedenen Phasen einer Infektion sehr unterschiedlich“, so ein Sprecher.

Deshalb können Tests also weiterhin zum Erkennen von Infektionen beitragen. Wichtig zur effektiven Bekämpfung des Virus sei zudem, dass Erwachsene in den Gemeinschaftseinrichtungen nach Möglichkeit geimpft sind – wie es an der Grundschule Eidertal ja auch der Fall ist – und weiterhin die Hygienemaßnahmen dort beachtet werden.