Bredstedt

Das Auto eines 83-Jährigen wird in einen parkenden Pkw geschleudert, während die Nordfriesin (76) mit ihrem Auto halb auf dem Einkaufswagen vor einem Schaufenster in Bredstedt zum Stehen kommt: Binnen weniger Tage hat sich erneut ein Unfall auf einem Supermarktparkplatz ereignet, bei dem es Verletzte gab.

Erst am Sonnabend erfasste ein 81-jähriger Mann mit seinem Mercedes eine Gruppe von 20 Kindern auf dem Parkplatz des Citti-Parks in Flensburg. Danach rammte er die Scheibe. Einige Kinder erlitten schwere Brüche und mussten auf umliegende Krankenhäuser verteilt werden.

In Bredstedt ging der Unfall glimpflicher aus: Der 83-Jährige wurde durch das Auslösen seines Airbags leicht verletzt und zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die 76-jährige Nordfriesin, die nach Polizeiangaben versehentlich das Gas- und Bremspedal in ihrem Automatikwagen verwechselte, blieb unverletzt. Ebenso eine an dem parkenden Auto sitzende 36-Jährige.

Dabei wollte die 76-Jährige eigentlich den Zusammenstoß auf dem Supermarktparkplatz verhindern. Denn sie bemerkte, dass ein 83-jähriger Autofahrer auf dem Parkplatz in der Eisenbahnstraße in eine Parklücke wollte. Doch statt das Bremspedal drückte sie das Gaspedal und traf das Heck des anderen Autos mit starker Wucht.

Führerschein beschlagnahmt

Für die Autofahrerin bleibt der Unfall in Bredstedt nicht folgenlos: Der Führerschein der Nordfriesin wurde vorerst beschlagnahmt. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 50000 Euro.