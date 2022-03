Kiel

Eigentlich findet die Landtagswahl in Schleswig-Holstein am 8. Mai 2022 statt. Doch schon sechs Wochen zuvor stellen die Gemeindebehörden die Wählerverzeichnisse auf – und geben damit automatisch den Weg für die Briefwahl frei. Somit können bereits ab dem 28. März insgesamt 2,3 Millionen Menschen entscheiden, wer künftig im Norden regieren soll.

Nach den Erfahrungen der vergangenen Jahre geht Landeswahlleiter Tilo von Riegen davon aus, dass der Trend zu einem hohen Briefwahlanteil ungebrochen ist. Zur Bundeswahl im September vergangenen Jahres hatten 33 Prozent der Wahlberechtigten in Schleswig-Holstein ihre Stimmzettel per Briefwahl abgegeben.

Was Sie bei der Briefwahl zur Landtagswahl 2022 in Schleswig-Holstein beachten müssen? Hier finden Sie die wichtigsten Fragen und Antworten.

Was wird am 8. Mai 2022 in Schleswig-Holstein gewählt?

Gewählt wird Schleswig-Holsteins Landtag, und zwar für die nächsten fünf Jahre. Das Parlament hat in der Regel 69 Abgeordnete, allerdings kann sich diese Zahl unter bestimmten Umständen erhöhen. Derzeit sind es 73.

Wie viele Wahlkreise gibt es bei der Landtagswahl in SH?

35. Alle Wahlkreise haben in etwa eine gleich große Einwohnerzahl. Kiel und Lübeck verfügen über jeweils drei Wahlkreise.

Wer ist wahlberechtigt?

Wählen darf im Wesentlichen jeder, der die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt, am 8. Mai 2022 16 Jahre alt ist und seit mindestens sechs Wochen seinen Hauptwohnsitz in einer Gemeinde Schleswig-Holsteins hat. Um wählen zu können, muss man im Wählerverzeichnis des zuständigen Wahlbezirks eingetragen sein oder einen Wahlschein besitzen.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Insgesamt sind rund 2,3 Millionen Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteiner zur Wahl aufgerufen.

Welche Parteien stehen bei der Landtagswahl in Schleswig-Holstein zur Wahl?

Zugelassen hat der Landeswahlausschuss diesmal 16 Parteien: CDU, SPD, Grüne, FDP, SSW, AfD, Die Linke, Piratenpartei, Freie Wähler, Die Partei, Zukunft (Z.), Die Basis, Die Humanisten, Gesundheitsforschung, Tierschutzpartei, Volt. Es dürfen auch parteilose Einzelbewerber antreten.

Verzögerungen im Wahlkreis 16 Plön-Ostholstein In Plön öffnet das Briefwahl-Büro erst am 11. April 2022. Für den Wahlkreis 16 Plön-Ostholstein stand nämlich erst am Donnerstag, 24. März, die endgültige Liste der Bewerber für die Landtagswahl 2022 fest. Grund war eine Beschwerde von „Die Partei“ gegen die Entscheidung des Kreiswahlausschusses. Der hatte den Bewerber Nils-Hendrik Köhler nicht zugelassen, weil zu wenige Unterstützer-Unterschriften zum Stichtag vorlagen. Der Landeswahlausschuss ermittelte jetzt: „Die Partei“ war nicht schuld, bei einer Gemeindewahlbehörde gab es „ein Büroversehen“. Nun werden die Wahlscheine für den Wahlkreis 16 jetzt erst bei der Bundesdruckerei in Auftrag gegeben und das Prozedere mit der Briefwahl verzögert sich.

Wie viele Stimmen habe ich?

Zwei: Mit der Erststimme (linke Seite auf dem Stimmzettel) wird ein Direktkandidat oder eine Direktkandidatin im jeweiligen Wahlkreis gewählt. Mit der Zweitstimme (rechte Seite auf dem Stimmzettel) wird eine Partei gewählt. Wer mehr als jeweils ein Kreuz auf der linken und rechten Seite macht, wählt ungültig.

Muss ich für die Briefwahl einen besonderen Grund angeben?

Nein, das war früher einmal so. Auszufüllen ist lediglich ein Antrag, der mit der Wahlbenachrichtigung ins Haus kommt und an die Gemeindewahlleitung zurückgeschickt werden muss.

Geht es auch einfacher?

Klar, und zwar formlos per E-Mail. Anzugeben sind Name, Vornamen, Geburtsdatum und die vollständige Anschrift. Wer Briefwahl beantragt, sollte möglichst auch die Nummer angeben, unter der er oder sie im Wählerverzeichnis geführt wird. Die Nummer steht auf der Wahlbenachrichtigung.

Wie erreichen mich die Wahlunterlagen, wenn ich gar nicht mehr zu Hause bin?

Sie sind bereits in der Toskana? Haben Sie es gut! Das Wahlamt verschickt die Briefwahlunterlagen an eine zustellfähige Adresse – das kann also auch Ihre Urlaubsadresse im Ausland sein.

Bis wann muss ich die Wahlunterlagen zurückschicken?

Rechtzeitig, also möglichst nicht erst am Freitag vor der Landtagswahl. Der Wahlbrief muss so zurückgeschickt werden, dass er am 8. Mai bis 18 Uhr im richtigen Wahlraum eingetroffen ist. Kalkulieren Sie also Irrwege der Post ein.

Kann ich meine Briefwahlunterlagen auch selbst abholen?

Ja, und nicht nur das: Wer die Papiere persönlich im Wahlamt seiner Gemeinde abholt, kann die Briefwahl gleich an Ort und Stelle ausüben und den Wahlbrief dort abgeben. Auf diese Weise geht man sicher, dass der Brief auch tatsächlich ankommt.

Bis wann werden Briefwahlunterlagen zur Landtagswahl 2022 ausgehändigt?

Grundsätzlich werden die Unterlagen bis zum Freitag vor der Wahl erteilt, also bis zum 6. Mai 2022, 12 Uhr. Wer danach erkrankt und deshalb nicht in der Lage ist, in seinem Wahlraum zu wählen, kann auch noch am Wahltag bis 15 Uhr Briefwahlunterlagen beantragen.

Man muss dann jemanden bevollmächtigen, die Unterlagen zu holen und abzugeben. Grundsätzlich reicht dafür eine schriftliche Vollmacht.