Mehrere Hundert Aktivisten des Bündnisses „Ende Gelände“ haben am Sonnabend gegen ein geplantes Flüssigerdgas-Terminal protestiert. Demonstranten gelangten auch mit Paddelbooten auf den Nord-Ostsee-Kanal, der Schiffsverkehr wurde daraufhin unterbrochen. Die Polizei begleitete die Proteste mit einem großen Aufgebot.

Die Wasserschutzpolizei versucht auf dem Nord-Ostsee-Kanal mit einem Motorboot den Teilnehmer einer Protestaktion in einem Kajak zu stoppen. Bei einer Demonstration gegen ein geplantes Terminal für Flüssigerdgas (LNG) in Brunsbüttel haben Aktivisten Gleise in einem Industriegebiet besetzt und den Nord-Ostsee-Kanal mit Booten blockiert. Quelle: Jonas Walzberg/dpa