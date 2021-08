Brunsbüttel: Schiff kollidiert mit Schleusenanlage

Brunsbüttel

In der Nacht zum Dienstag ist es in Brunsbüttel zu einer Kollision eines Containerschiffes mit der Schleusenanlage gekommen. Sowohl an dem Fahrzeug als auch an der Schleuse entstanden Schäden, der Betrieb der Schleuse lief weiter, wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte. Um 1.27 Uhr geriet den Angaben zufolge die 177 Meter lange, unter der Flagge China (Hong Kong) fahrende „Delphis Bothnia“ während des Ausfahrens aus der Schleusenanlage Brunsbüttel mit dem Heck der Steuerbordseite gegen die Tor-Nische des ehemaligen Mitteltores. Hierdurchentstand an der Schleusenanlage ein Sachschaden.

Betrieb der Schleuse konnte weiterlaufen

„Nach Angaben der vor Ort befindlichen Festmacher waren an dem Schiff ebenfalls deutlicheFarbabschürfungen im Bereich des Hecks auf der Steuerbordseite zu erkennen“, sagte eine Sprecherin der Polizei. Die Wasserschutzpolizei Hamburg wird nun eine genaue Unfalluntersuchung durchführen.Der Betrieb der Schleusenanlage war durch die Kollision nicht beeinträchtigt, hieß es.

Von RND/pat