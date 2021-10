Kiel

Kassenpatientinnen, die sich um Termine zur Früherkennung von Brustkrebs bemühen, müssen in Kiel über ein Jahr auf eine Mammografie warten. „Wir haben mehr als 62 Wochen Wartezeit im Kieler Raum. Das ist grausig“, sagt Dr. Doris Scharrel, Landesvorsitzende des Berufsverbands der Frauenärzte. In anderen Regionen seien die Wartezeiten deutlich kürzer. Sie fordert daher eine Aufstockung der Radiologen in Kiel, die Mammografien anbieten.

Bei der Frage nach Kapazitätserhöhungen verweisen das Medizinische Versorgungszentrum im Prüner Gang und das Förde-Radiologicum im Karlstal auf die Kassenärztliche Vereinigung Schleswig-Holstein. Von der KVSH heißt es auf Anfrage knapp, Patientinnen erhielten innerhalb von zehn Tagen einen Termin zur Mammografie. „Längere Zeiträume haben ihre Ursache in der Regel darin, dass keine dringende medizinische Indikation vorliegt“, so Sprecher Nikolaus Schmidt.

Neupatientinnen und Frauen aus Quamadi-Programm betroffen

Frauen im Alter von 50 bis 69 Jahren erhalten alle zwei Jahre eine Einladung zum Screening. Auch für jüngere Frauen kann eine Mammografie bei bestimmter Indikation – beispielsweise, weil in der Familie bereits Brustkrebs aufgetreten ist – sinnvoll sein. Durch die Untersuchung können Veränderungen des Brustgewebes und Knoten erkannt werden, lange bevor sie ertastbar sind.

Die langen Wartezeiten treffen laut Scharrel nicht nur Neupatientinnen, sondern genauso Frauen, die wiederholt am Landesprogramm „Qualitätsgesicherte Mamma-Diagnostik“ (Quamadi) teilgenommen haben. Sie sollen alle zwei Jahre zur Mammografie, weil sie schon einmal an Brustkrebs erkrankt waren, ein besonderes Risiko dafür haben oder ein unklarer Befund in ihrer Brust vorliegt. Die Zufriedenheit der Teilnehmerinnen, Ärzte und Ärztinnen sei insgesamt groß, bei einer Befragung von rund 80 gynäkologischen Praxen hätten aber viele die Wartezeiten als Manko genannt.

Der ärztliche Leiter des MVS im Prüner Gang und Landesvorsitzende des Berufsverbands der Radiologen, Sönke Schmidt, versichert: „Seien Sie gewiss, das jede Patientin mit dringlichem Verdacht auf ein Karzinom in allen Praxen in Schleswig-Holstein unmittelbar über Notfalltermine versorgt werden kann.“

Scharrel: „Zeitfaktor spielt bei Früherkennung wichtige Rolle“

Das bestreitet Scharrel nicht, aber: „Solche Programme dienen dazu, Brustkrebs schneller und früher zu entdecken. Wenn es zu lange dauert, bis es einen Termin zur Mammografie gibt, nützt das wenig.“ Bei Quamadi werden die Aufnahmen stets einem weiteren Radiologen übermittelt, der eine Zweitbefundung durchführt. „Wenn der Drittbefund bei Dissens eine Kontrolle in sechs Monaten empfiehlt und das nicht klappt, ist es schlecht. Der Zeitfaktor spielt bei Krebsfrüherkennung eine wichtige Rolle“, sagt die Kronshagener Gynäkologin.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Zwar hat die KVSH zuletzt mit der Ermächtigung von einer Privatpraxis in Altenholz und dem Städtischen Krankenhaus reagiert, die vorsorgliche Mammografien bei Kassenpatientinnen durchführen dürfen. Das reicht Scharrel zufolge aber nicht. Der Engpass werde sich 2022 durch den Ruhestand von zwei Radiologen und die Umstellung einer Praxis auf nur noch ein Gerät verschärfen, warnt sie.