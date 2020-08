Büchen

Wie um Himmels Willen füllt man fast 200 Seiten über die Bahnhofsmission in Büchen? Jann-Thorge Thöming (33) fiel das ganz leicht, und er hätte noch viel mehr schreiben können.

„Mit meinen Recherchen über Büchen wird ein neuer Mosaikstein ins Fresko der deutschen Geschichte gesetzt“, sagt der Historiker. Der kleine schleswig-holsteinische Grenzort Büchen war Durchgangsstation für die Heimkehrer- und Aussiedlertransporte in den 1950er-Jahren und ab Mitte der 1960er-Jahre das zentrale Drehkreuz für Millionen Interzonenreisende.

Anzeige

Hier verteilten die ehrenamtlichen Mitarbeiter der Bahnhofsmission Bananen, Orangen, literweise Kaffee und machten den Bahnhof zu einem Ort der Begegnung und der menschlichen Zuwendung. In der Kieler Bahnhofsmission wurde das Buch von Jann-Thorge Thöming jetzt vorgestellt. Herausgeber ist Regionalhistoriker Prof. Oliver Auge von der Kieler Christian-Albrechts-Universität.

Weitere KN+ Artikel

Büchen : Letzter westdeutscher Bahnhof vor der innerdeutschen Grenze

Die Gemeinde Büchen hat heute knapp 6000 Einwohner und liegt im Herzogtum Lauenburg. In der Zeit des Kalten Krieges war hier der letzte westdeutsche Bahnhof vor der innerdeutschen Grenze. „Über 247.000 Aussiedler reisten in den 50er-Jahren über Büchen in die Bundesrepublik“, sagt Autor Jann-Thorge Thöming, „In Empfang genommen wurden sie von Helfenden der Bahnhofsmission.“

Er berichtet von Posaunenkapellen, die bei der Einfahrt der Züge aufspielten. Von einfühlsamen Gesprächen, die über Orientierungslosigkeit und erstes Heimweh hinweghalfen. Unzählige Dokumente aus den schleswig-holsteinischen Kirchenarchiven wälzte er, er sprach mit Zeitzeugen und zog alle erdenkliche Literatur zurate. „ Büchen spielt in der deutschen Geschichte eine ganz besondere Rolle“, sagt Thöming.

Infos zum Buch Jann-Thorge Thöming, „ Bahnhofsmission Büchen – Ein Spalt im Eisernen Vorhang“, Peter-Lang-Verlag, 39,95 Euro, ISBN 978-3-631-81892-3.

Die DDR lässt 1964 Rentner in den Westen reisen

Nachdem der DDR-Ministerrat übers Radio verlautbart hatte, dass Rentner ihre Verwandten in der BRD besuchen dürfen, setzte ab 2. November 1964 eine Reisewelle ein. Der Bahnhof Büchen wurde erneut förmlich überlaufen.

Doch die Reisen waren meist durch strenge Kontrollen, Schikanen und Herabwürdigungen geprägt, erzählt Jann-Thorge Thöming und zitiert die damalige Leiterin der Bahnhofsmission, die damals schrieb: „Der Verbrauch an Baldrian bei uns war groß.“ Doch die DDR-Reisenden bekamen nicht nur Beruhigungstropfen, sondern auch einen starken Kaffee, Südfrüchte und viele, viele warme Worte.

„Beim Lokwechsel kamen die Menschen aus Ost und West ins Gespräch“, schildert der Buchautor. Die DDR-Lok kam und wurde durch die West-Lok ausgetauscht. Das konnte dauern. Genauso wie die Passkontrollen, die nötigen Stempel und das Ausfüllen der Reisepapiere.

Zur Galerie Fotostrecke: Als Büchen noch ein Drehkreuz war

Staatssicherheit überwachte heimlich die Bahnhofsmission

„Die Analyse von Stasiakten ergab, dass die Grenzbahnhofsmission systematisch von der Staatssicherheit der DDR überwacht wurde“, sagt Jann-Thorge Thöming. Die Stasi habe gezielt DDR-Eisenbahner und einreisende Rentner als „Innoffizielle Mitarbeiter“ angeworben, um die dortigen personellen und organisatorischen Abläufe zu erfassen.

Die Angst, so schilderten ihm Zeitzeugen, reiste immer mit.

Viel Lob vom CAU-Historiker Prof. Oliver Auge

Prof. Oliver Auge sieht in dem Buch einen „wichtigen regionalhistorischen Beitrag zur Aufarbeitung der deutsch-deutschen Vergangenheit“. Als einen „Glücksfall“ beschreibt Heinrich Deicke, Vorsitzender des Dachverbandes der Bahnhofsmission, die Publikation von Thöming. „Die engagierte Haltung der Helfenden der Büchener Station ist für unsere heutige Arbeit ein Beispiel“, sagt er. „Dank der vielen Helfer der Bahnhofsmission wurde der ansonsten mit Bedrückung und Ängsten besetzte Grenzübergang Büchen zu einem Ort der Begegnung und der menschlichen Zuwendung.“

Insgesamt elf Bahnhofsmissionen gibt es derzeit in Schleswig-Holstein. Büchen gehört nicht mehr dazu. „Hier halten kaum noch Züge“, sagt Heinrich Deicke. „So richten wir unser Augenmerk lieber auf die Bahnhöfe, in denen wir gebraucht werden.“

Jann-Thorge Thöming wird übrigens noch weiter forschen. Nachdem er mit dem Buch seine Masterarbeit veröffentlicht hat, arbeitet er nun als Referent beim Dachverband der Bahnhofsmissionen. In den nächsten Jahren möchte er die Rolle der anderen Grenzbahnhofsmissionen in Niedersachsen, Hessen und Bayern erforschen. Das wird dann seine Doktorarbeit. Und die füllt dann vermutlich noch viel, viel mehr als 200 Seiten.

Weitere Nachrichten aus Schleswig-Holstein lesen Sie hier.