Kiel

Gleich um 17 Uhr ging es Schlag auf Schlag: Wirtschafts- und Verkehrsminister Bernd Buchholz, der FDP-Spitzenkandidat zur Landtagswahl 2022, saß am Mittwochnachmittag eine Stunde lang am KN-Telefon, um sich den Fragen der Leserinnen und Leser zu stellen. Zumindest die ersten Anrufer nutzten die Gelegenheit, an prominenter Adresse ihren Ärger loszuwerden.

Der erste Anrufer hat bereits am Vortag mit der Grünen-Spitzenkandidatin Monika Heinold telefoniert. Bloß, dass ihn die Antworten nicht zufriedenstellten. Vor 13 Jahren sei er aus seinem Beruf als Pfleger ausgeschieden, weil ihm die Belastung zu groß wurde, es an allen Ecken und Enden an Personal mangelte, Arbeitseinsatz und Gehalt nicht miteinander im Einklang standen und die Aufstiegschancen gering waren. „Ich sehe, wie meine Leute leiden“, sagt er und beschwert sich bei Buchholz, dass sich FDP-Prominente wie Wolfgang Kubicki offensiv gegen eine Corona-Impfpflicht ausgesprochen hätten. Dabei würden die Kliniken spätestens bei der nächsten Welle erneut über Gebühr belastet. Buchholz wendet ein, dass es in Schleswig-Holstein einen FDP-Gesundheitsminister Heiner Garg gebe, der einen tollen Job mache. „Aber der ist in der falschen Partei“, entgegnet der Leser. Am Ende des Telefonats geht es darum, für Pflegeberufe mehr gesellschaftliche Anerkennung zu schaffen – und die Gehälter anzuheben. „1700 Euro netto sind zu wenig.“ Buchholz stimmt zu. „Da müssen wir ran.“

Buchholz wird für Fehler der CDU verantwortlich gemacht

Beim zweiten Anrufer hat es der Wirtschaftsminister nicht viel leichter. „Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht“, wirft ihm ein älterer Anrufer als Gesprächseinstieg an den Kopf, um dann über die A 20 zu sprechen: Buchholz habe im Wahlkampf 2017 den ehemaligen SPD-Ministerpräsidenten Torsten Albig „niedergemacht, als wäre er zu dumm, eine Autobahn zu bauen. Dabei haben Sie selbst keinen einzigen Meter auf die Reihe bekommen.“ Buchholz atmet einmal tief durch. 2017 habe er selbst gar nicht kandidiert, „da liegt ein Irrtum vor, das verwechseln Sie mit dem Ministerpräsidenten von der CDU“. Daniel Günther hatte kurze Zeit nach der Wahl einräumen müssen, dass er eines seiner zentralen Wahlversprechen nicht werde einlösen können. „Jetzt haben wir an vielen Stellen Baurecht kurz vor der Flinte“, sagt Buchholz mit Blick auf die Bundesplanungsgesellschaft Deges, der er das Projekt federführend übergeben hatte, doch der Leser ist in Fahrt. Kubicki sei ihm ein rotes Tuch, und mancher FDP-Vertreter komme ihm vor wie Trump in den USA. Buchholz dankt für das Gespräch, verabschiedet sich freundlich, legt auf und fragt: „Geht das jetzt so weiter?“

Mahnung wegen Straßenausbaubeiträgen

Tut es nicht. Ein älterer Leser aus Lütjenburg dankt Buchholz dafür, dass er sich für eine Energiekostenpauschale für Rentnerinnen und Rentner einsetzt. Um dann aber zu mahnen: Die FDP habe ein wichtiges Versprechen nicht eingehalten: Straßenausbaubeiträge abzuschaffen. Buchholz gibt eines zu bedenken: Die Landesregierung habe immerhin zügig die Pflicht abgeschafft, dass Gemeinden Anwohner zwingend zur Kasse bitten müssen. Auf diese Regelung hatte namentlich die SPD bis 2017 immer wieder bestanden. „Fanden wir ungerecht“, sagt Buchholz. „Von einer ausgebauten Straße haben alle etwas, nicht nur die Anlieger.“ Richtig sei aber, dass sich seine Fraktion in der Koalition mit CDU und Grünen nicht vollständig habe durchsetzen können. Die Gemeinden dürfen den Anwohnern einen Straßenausbau also vorerst weiter in Rechnung stellen. Sie müssen es aber nicht mehr.

Ärger um Schülerverkehr in Gettorf

Aus Gettorf kommen gleich zwei Anrufe besorgter Eltern. Eine Mutter schildert dem Verkehrsminister, dass die Schülerbeförderung seit etwa eineinhalb Jahren nur noch unzureichend funktioniere: Busse würden sich verspäten, die Kinder zu spät zur Schule kommen, „während nachmittags Geisterbusse fahren“. Ein Vater ergänzt gleich danach, dass manche Eltern ihre Kinder selbst zur Schule führen, damit diese keinen Unterricht versäumen. Andere, vielleicht weniger privilegierte Kinder, schauten dagegen in die Röhre. Buchholz pflichtet den beiden Eltern bei. „Schultüten mit Chancen füllen“, laute nicht umsonst einer seiner Slogans. Nun sei der Schülerverkehr eine kommunale Angelegenheit und nicht Sache eines Verkehrsministers. Kaum aber hat er den Hörer des KN-Lesertelefons aufgelegt, greift er zum Handy und klingelt bei seinem Staatssekretär durch. Thilo Rohlfs lebt in Gettorf. „Kennst du dieses Problem?“ Offensichtlich ist das der Fall, Rohlfs hatte bereits Kontakt mit dem Landrat – bloß sei man bisher noch zu keiner zufriedenstellenden Lösung gekommen. Buchholz verspricht nachzufassen.

Warum Wahlwerbung in Schwarz-weiß?

Um Busse geht es auch einem 16-jährigen Elmschenhagener Schüler. Wenn die FDP doch behaupte, dass Mobilität Freiheit bedeute – wie könne es dann sein, dass in Kiel die meisten Buslinien über den Hauptbahnhof führen? „Dabei gäbe es viel kürzere Verbindungen von Stadtteil zu Stadtteil.“ Buchholz empfiehlt dem jungen Mann den Kontakt zur FDP-Ratsfraktion. Der Schüler fragt weiter und endet schließlich damit, warum die Fotos auf den Wahlplakaten in Schwarz-weiß gehalten seien? „Weil das einen hohen Wiedererkennungswert hat“, sagt Buchholz. Er finde das schön.