Buchholz wirbt für Bündnis aus FDP und CDU

Kiel

Die FDP geht selbstbewusst aus den gescheiterten Jamaika-Sondierungen. „Wir haben in den vergangenen Jahren viel Dynamik erzeugt“, sagt Spitzenkandidat Bernd Buchholz und wirbt für ein schwarz-gelbes Bündnis.

Herr Buchholz, die Jamaika-Sondierung ist gescheitert. Sind Sie enttäuscht?

Bernd Buchholz: Jamaika war nicht unsere erste Priorität. Aber es war der ernsthafte Versuch des Ministerpräsidenten, die erfolgreiche Politik der letzten Jahre fortzusetzen. Insofern war die Situation, als wir auseinandergegangen sind, schon wie bei einer Scheidung.

Die Grünen bezeichneten die FDP als Wahlverlierer und fünftes Rad am Wagen. Sind Sie wirklich so überflüssig?

Wir haben sicherlich nicht zugelegt. Auf der anderen Seite sieht man am Wahlergebnis in NRW, dass das nicht unbedingt etwas mit landespolitischen Themen allein zu tun haben muss. Wir haben als FDP viel zur Zufriedenheit mit dieser Landesregierung beigetragen. Deshalb ziehe ich mir den Schuh nicht an, dass wir in irgendeiner Form überflüssig wären. Im Gegenteil: Im Rahmen der Pandemiebekämpfung und der Wirtschafts- und Verkehrspolitik haben wir viel Dynamik für Jamaika erzeugt.

Bei den Sondierungen am Donnerstag galten Sie auch nicht als Jamaika-Treiber.

Das ist so. Wir waren skeptisch, ob ein Bündnis, bei dem wechselseitig einer der beiden kleineren Partner nicht gebraucht wird, stabil darstellbar ist. Und wenn einer der Partner das ohnehin nicht will, ist das Thema beendet.

Und das waren die Grünen?

Ja, die Grünen haben deutlich gemacht, dass sie an der Fortsetzung einer solchen Politik nicht interessiert sind.

Nun steht Günther vor der Partnerwahl. Was spricht für die FDP?

Eindeutig die inhaltliche Übereinstimmung. Eine Verbindung mit der CDU wäre unsere Wunschkonstellation.

Auch eine Liebesheirat?

Das ist bei Koalitionen nie der Fall. Ich glaube aber, dass dieses Bündnis dringend benötigt wird. Sicherlich geht es um Klimaschutz und Ökologie, aber es geht eben auch um Wirtschaftsansiedlungen mit einmaligen Chancen.

Ist die FDP günstiger zu haben als die Grünen?

Wir machen uns nicht klein. Wir haben ein Angebot gemacht, und sicherlich kennt man uns besser als die Grünen. Aber es ist kein Basar.