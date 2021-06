Kiel

„Das Gesetz ist ein echter Meilenstein auf dem Weg Schleswig-Holsteins zu einer digitalen Vorzeigeregion“, sagte Digitalisierungsminister Jan Philipp Albrecht (Grüne). Mit dem Gesetzesbündel würden die rechtlichen Rahmenbedingungen für eine digitalere Landesverwaltung gesetzt. „„Die Bürgerinnen und Bürger und Unternehmen dieses Landes erwarten zu recht einen digitalen Zugang zu einer modern arbeitenden und serviceorientierten Verwaltung.“

Service-Portal soll größer werden

Konkret geht es Albrecht etwa um den Ausbau von online-Diensten, über die Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen digital Verwaltungsleistungen nutzen können. Im Landes-Service-Portal (https://serviceportal.schleswig-holstein.de) stehen bislang 58 Dienste zur Verfügung. Dazu zählen die Beantragung von Fördermitteln für verschiedene Programm wie etwa einen Fonds für Barrierefreiheit, Klimaschutz-Förderungen, die Beantragung eines Urlauberfischereischeins oder weitere fischereiliche Genehmigungen oder Meldungen. Oder im kommunalen Bereich die Beantragung in Pilotkommunen von Wohngeld (Flensburg, Kiel, Lübeck, Neumünster, Pinneberg, Reinbek und im Amt Hüttener Berge), Eingliederungshilfe für Minderjährige und Kindertagespflege (Kreis Segeberg), Abmeldung von KFZ (alle Kreise für diese eine Leistung, weitere Leistungen wie Ummeldung für einzelne Kreise verfügbar).

Bald Alles digital

„Diese Angebote werden wir ausbauen, damit Menschen immer mehr vom heimischen PC aus erledigen können“, versprach Albrecht. Geht es nach dem Minister, sollen echte Behördengänge schon bald völlig der Vergangenheit angehören. „Schleswig-Holstein zu digitalisieren bedeutet einen modernen Staat zu schaffen, indem bis spätestens Ende 2022 Bürgerinnen und Bürger sämtliche Angelegenheiten mit der öffentlichen Verwaltung digital erledigen können.“ Es bedeutete aber auch, die Lebensqualität durch digitale Infrastruktur zu steigern und Schleswig-Holstein als Arbeitsplatz zwischen den Meeren attraktiv für digitale Arbeitsplätze zu machen. „Corona hat gezeigt wie essentiell digitale Strukturen für unser Leben sein können und die Digitalisierung wird in den nächsten Jahren noch wichtiger werden.“

Mehr Behörden-Infos ins Internet

Das Gesetz soll zugleich für mehr Transparenz sorgen. „Die Behörden soll künftig mehr Informationen als bisher ins Netz stellen“, betonte Albrecht. In dem entsprechenden Open-Data-Portal (https://opendata.schleswig-holstein.de/dataset) sind bereits über 14 000 Datensätze eingestellt. „Es ist damit bereits heute das umfangreichste Open-Data-Portal eines deutschen Bundeslandes“, lobte der Minister. Zahlreiche Informationen wie die Corona-Infektionszahlen, Pegelstände der Flüsse, Denkmallisten und Daten zur Parkplatz- und Strandbelegung in Scharbeutz würden mittlerweile regelmäßig und vollautomatisch ins Portal eingespielt. Nur einige Mausklicks entfernt sind alle Haushaltspläne des Landes oder auch der Trend bei den Eheschließungen in Kiel verfügbar.

Das Kabinett wird den Gesetzentwurf im Juni ein zweites Mal beraten und ihn danach dem dem Landtag zur Debatte und Abstimmung zuleiten.