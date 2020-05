El Samadoni: Krise darf Probleme nicht verschärfen

Kiel

Die Corona-Krise beschäftigt zunehmend auch Schleswig-Holsteins Bürgerbeauftragte für soziale Angelegenheiten. Als Beispiele nannte die Landesbeauftragte Samiah El Samadoni am Donnerstag in Kiel Anfragen zu Kostenübernahmen bei medizinisch notwendigen Schutzmasken, zum Kurzarbeitergeld und zu Besuchsmöglichkeiten bei Eltern auf den wochenlang abgeriegelten Inseln.

«Es muss alles dafür getan werden, dass sich die schon bestehenden Probleme infolge der Corona-Krise nicht verschärfen, sondern trotzdem und gerade jetzt in Angriff genommen werden», erklärte die Bürgerbeauftragte. Die Angst vor Ansteckung verknüpfe sich mit Existenzängsten. «Das ist einfach schwer auszuhalten.»

Hartz IV am häufigsten Thema

Die Zahl der Eingaben an sie war 2019 von 3272 um fast 400 auf 3643 gestiegen. Das geht aus dem Jahresbericht hervor, den El Samadoni vorstellte. Die stärksten Zuwächse registrierte sie bei der Gesetzlichen Krankenversicherung (641 Petitionen), bei der Rentenversicherung (296), bei der Pflegeversicherung (152) und der Sozialhilfe (424). «Hinter jeder Zahl steckt ein persönliches Schicksal», betonte El Samadoni. Oft gehe es um Armut.

Wie in den Vorjahren war auch 2019 das Thema Hartz IV am häufigsten Gegenstand der Petitionen. Hier gab es im Berichtsjahr 831 Eingaben. Besonders auffällig sei zuletzt die Entwicklung der Eingaben im Bereich Gesetzliche Krankenversicherung gewesen. 641 Eingaben seien ein Rekordwert.

Streit um Arbeitsunfähigkeit

Besorgniserregend sei die Entwicklung bei der Gesetzlichen Krankenversicherung, sagte El Samadoni. Beim Krankengeld gebe es vor allem Streit um Arbeitsunfähigkeit. «Wenn die Krankenkassen das Krankengeld einstellen, weil sie entgegen der Einschätzung der behandelnden Ärzt*innen wieder von der Arbeitsfähigkeit der Versicherten ausgehen, kommen die Betroffenen häufig in eine ausweglose Situation.»

Erneut baten viele Bürger um Hilfe, weil sie Beiträge zur Krankenversicherung nicht finanzieren konnten, in der Folge nur noch einen stark eingeschränkten Versicherungsschutz hatten oder gar nicht wussten, ob und wie sie krankenversichert werden können. «Gerade die Corona-Pandemie zeigt doch, wie wichtig es ist, dass alle Menschen krankenversichert sind, und zwar ohne jede Einschränkung», sagte El Samadoni. Als weitere Konfliktthemen nannte sie Finanzierungsprobleme beim Schulbesuch behinderter Kinder, komplizierte Antragsverfahren und schwere Verständlichkeit von Behördenschreiben.

Keine Äußerung zur Beschwerde

Zu der gegen sie als Polizeibeauftragte eingereichten Dienstaufsichtsbeschwerde wegen angeblicher Weitergabe von Inhalten eines vertraulichen Gesprächs äußerte sich El Samadoni unter Hinweis auf das laufende Verfahren nicht. Mit dem Fall - samt einem Strafantrag gegen unbekannt - befasst sich auch die Staatsanwaltschaft. Die CDU war am Mittwoch an den Koalitionspartnern Grüne und FDP mit dem Versuch gescheitert, El Samadoni zu der Angelegenheit im Innen- und Rechtsausschuss des Landtags zu befragen.

« Samiah El Samadoni ist eine Galionsfigur für all diejenigen, die Hilfe in sozialen Belangen suchen», sagte Grünen-Sozialpolitikerin Marret Bohn am Donnerstag. «Wir zählen auch in Zukunft auf die Arbeit der Bürgerbeauftragten als wichtige Verbündete im Kampf für soziale Gerechtigkeit.»

Lob für die Arbeit

Die FDP lobte Arbeit und Engagement der Sozialdemokratin und ihres Teams. «Mit ihrer wichtigen Arbeit stellt die Bürgerbeauftragte eine Mittelsperson zwischen dem Bürger, der Verwaltung sowie der Politik dar, auf deren Expertisen und Erfahrungen wir Freie Demokraten sehr hohen Wert legen», sagte der Sozialpolitiker Dennys Bornhöft.

Die Zunahme der Eingaben zeige, dass die Probleme nicht weniger werden und die Bürgerbeauftragte als wichtige Ansprechpartnerin gesehen wird, meinte Werner Kalinka von der CDU. «Wir werden gern - wie schon in der Vergangenheit - Anregungen für die politische Arbeit aufnehmen.»

Die hohe Zahl an Hilfesuchenden zeige, wie wichtig diese unabhängige Institution sei, sagte die SPD-Politikerin Birte Pauls. Der Bericht beweise auch, dass viele Menschen mit der Komplexität des deutschen Sozialsystems sowie der Kommunikation von Behörden überfordert seien.

