Kiel

Alle fünf Jahre bei Kommunalwahlen abstimmen, das reicht den Schleswig-Holsteinern nicht. Sie wollen auch zwischendurch mitreden, wenn es um wichtige politische Entscheidungen in ihren Gemeinden geht. Dazu nutzen sie die Mittel der direkten Demokratie viel häufiger, als es die Einwohner anderer Bundesländer tun. Bei Bürgerbegehren liegt Schleswig-Holstein bezogen auf die Bevölkerungsgröße ganz weit vorn, nur die Bayern streben im Vergleich mehr Anträge dazu an.

Das ergibt sich aus Zahlen der Bergischen Universität Wuppertal, deren Institut für Demokratie- und Partizipationsforschung Informationen zu allen Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden in Deutschland zusammenträgt. Es registrierte in Schleswig-Holstein in den vergangenen zehn Jahren 256 Bürgerbegehren. Obwohl es acht Bundesländer mit mehr Einwohnern gibt, kommen nur die beiden bevölkerungsreichsten Länder Nordrhein-Westfalen und Bayern auf höhere Zahlen, dort gab es 628 und 1436 Verfahren.

Schleswig-Holstein bei Bürgerbegehren auf Platz zwei

Bezogen auf seine 2,9 Millionen Einwohner klettert Schleswig-Holstein einer Auswertung der Kieler Nachrichten zufolge sogar auf Platz zwei. Pro 100.000 Einwohner wurden seit 2011 rechnerisch rund 8,8 Bürgerbegehren angestrengt. In Bayern waren es knapp elf, während Nordrhein-Westfalen mit 3,5 abgeschlagen auf Platz neun rutscht. Im Keller der Tabelle befinden sich Berlin (0,6) und das Saarland (0,5). Über die Gesamtbevölkerung der Bundesrepublik betrachtet waren es nicht einmal fünf Bürgerbegehren pro 100.000 Einwohner.

Die Zahlen stammen aus einer Datenbank, die die Uni Wuppertal mit der Uni Marburg sowie dem Verein „Mehr Demokratie“ betreibt, weil es darüber keine amtliche Statistik gibt. Die Wissenschaftler berücksichtigen auch Bürgerbegehren, die scheiterten oder unzulässig waren. Manchmal wurde auch nur öffentlich darüber diskutiert und in Erwägung gezogen, einen Antrag zu stellen. Wenn auch nicht jeder gezählte Fall nach einer Unterschriftensammlung tatsächlich zu einer Abstimmung - dem Bürgerentscheid - führte, zeigen die Zahlen jedoch, dass das Interesse an direkter Demokratie in Schleswig-Holstein stark ausgeprägt ist.

Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag: Die Verlässlichkeit kommunaler Entscheidungen leidet

Das liegt auch an den verhältnismäßig niedrigen Hürden für Bürgerbegehren im nördlichsten Bundesland. Zur Freude des Vereins, der sich bundesweit dafür einsetzt: „Insgesamt ist Schleswig-Holsteins kommunale Regelung nun eine der besten in Deutschland“, urteilt “Mehr Demokratie“ in seinem aktuellen Volksentscheid-Ranking. Grund sind vergangene Reformen. Zuletzt wurde zum Beispiel die Frist für Bürgerbegehren aufgehoben, die zum Ziel haben, einen Beschluss der Kommunalpolitik zu kippen.

Vor Ort wird gerade dieser Schritt jedoch durchaus kritisch gesehen. „Das sorgt für immense Probleme“, sagt Jörg Bülow, Geschäftsführer des Schleswig-Holsteinischen Gemeindetages. Die Verlässlichkeit kommunaler Entscheidungen leide. Deshalb plädiert er dafür, wieder in die Gemeindeordnung aufzunehmen, dass Ratsbeschlüsse nach sechs Wochen nicht mehr durch Begehren angefochten werden können.