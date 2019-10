Kiel

Die Regenjacke kann weggepackt werden: Nach dem regnerischen Dienstag mit vereinzelten Gewittern an der Nordsee soll das Wetter in Schleswig-Holstein besser werden. Das Tief über Norddeutschland zieht langsam nach Osten ab. Gute Aussichten also für das Bürgerfest am 2. und 3. Oktober 2019 in Kiel.

In der Nacht zum Mittwoch klart es gebietsweise auf, zum Morgen vor allem an der Nordsee einzelne Schauer. Die Tiefstwerte liegen bei 4 bis 6 Grad, auf den Inseln 8 Grad.

So wird das Wetter am 2. Oktober 2019

Der Mittwoch beginnt dem DWD zufolge mit wechselnder Bewölkung. Im Verlauf des Tages kann es an der Nordsee immer wieder zu Schauern und kurzen Gewittern kommen. Im Binnenland und an der Ostsee bleibt es überwiegend trocken. An der Ostsee sind im Tagesverlauf aber auch kurze Schauer möglich. Die Temperatur soll bei böigem Wind auf bis zu 14 Grad steigen.

So wird das Wetter in Schleswig-Holstein am Feiertag

Der Tag der Deutschen Einheit wird mit Temperaturen von bis zu 14 Grad und sonnigen Abschnitten deutlich freundlicher als die vorherigen Tage, wie am Dienstag ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) mitteilte.

Am Freitag bringen Wolken Regen nach Schleswig-Holstein. Die Höchsttemperaturen liegen bei 12 Grad.

