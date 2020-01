Büsum

Grundschul-Brand in Büsum ( Kreis Dithmarschen): Die unbekannten Täter steckten in der Silvesternacht Böller in ein Loch des Mauerwerks und brachten die Dämmung zum Glimmen, wie die Polizeidirektion Itzehoe am Donnerstag mitteilte.

Die Glut breitete sich nach oben bis in den Dachstuhl aus und setzte diesen schließlich am Neujahrsmorgen in Brand.

Die Flammen zerstörten einen Unterrichtsraum vollständig. Zur Schadenshöhe gab es zunächst keine Erkenntnisse.

Von RND/dpa