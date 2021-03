Kiel

„Es ist sicherlich wichtig und richtig, dass sich die Ministerpräsidentenkonferenz mal wieder mit Stufenplänen beschäftigt", sagte Stegner am Montag. "Nach sechs Wochen Diskussion muss jetzt aber auch endlich ein greifbares Ergebnis her, und da kann sich die Kanzlerin auch nicht mit Mutationen und steigenden Inzidenzen rausreden, denn ein solcher Plan soll ja in beide Richtungen funktionieren."

Bei steigenden Inzidenzen müsste es allerdings auch wieder Schließungen geben. "Vielleicht einigen sich die Länderchefs ja darauf, noch bevor die Pandemie zu Ende geht", sagte Stegner sarkastisch.

"Krankenhäuser müssen für Ausfälle entschädigt werden"

Nicht mehr warten könne Schleswig-Holstein aber darauf, dass die hiesigen Krankenhäuser nicht länger auf den Corona-Kosten sitzen bleiben. "Ich habe das schon vor Monaten gefordert, jetzt muss gehandelt werden."

Die ersten kommunalen Krankenhäuser benötigten Zuschüsse in Millionenhöhe ihrer kommunalen Träger, "weil der Bundesgesundheitsminister sie für die niedrigen Inzidenzen fiskalisch auch noch bestraft".

Es gehe um nicht weniger als die Zukunft der Gesundheitsversorgung. Stegner forderte Günther auf, diesen Punkt beim Bund-Länder-Gipfel zum Chefthema zu machen. "Schließlich ist es die Aufgabe der Länder, die Interesse der Kommunen beim Bund zu vertreten."

Günther verhandelte mit norddeutschen Länderchefs über Corona-Regeln

Stegner wiederholte seine Forderung, wonach Schleswig-Holstein beim Coronamanagement so viele Gemeinsamkeiten mit den norddeutschen Nachbarn (Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern) wie möglich erreichen sollte. Nach Angaben eines Regierungssprechers hat Günther am Wochenende eine Reihe bilateraler Gespräche mit seinen Kollegen der Nachbarländer geführt. "Es laufen fortlaufende Abstimmungen im norddeutschen Bereich."

Am Dienstagvormittag will sich der Ministerpräsident gemeinsam mit seinen beiden Stellvertretern, Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) und Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) noch einmal den Rat des Expertenrats holen, bevor das Kabinett tagt.

Nach Information von KN-online ist bereits für Montagabend eine Konferenz der CDU-geführten Länder geplant.