Kiel

In Sachen Osterurlaub trotz Corona geht Schleswig-Holsteins CDU-Regierungschef Daniel Günther in die Offensive. Gemeinsam mit Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern werde man sich auf der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) mit der Kanzlerin am Montag für einen entsprechenden Öffnungsschritt stark machen, sagt Günther.

Ein gemeinsamer Vorstoß der Küstenländer

Am Sonntag veröffentlichten die Regierungschefs der drei Küstenländer – neben Günther auch Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) und Mecklenburg-Vorpommerns SPD-Ministerpräsidentin Manuela Schwesig – eine gemeinsame Erklärung. Sie fordern darin: Bürger sollen jeweils innerhalb ihres eigenen Bundeslandes in „Einrichtungen mit Selbstversorgung“ Osterurlaub machen dürfen.

Zu diesen Einrichtungen zählen für die Politiker etwa Ferienwohnungen, Ferienhäuser oder auch Campingwagen oder Wohnmobile. Wichtig sei, dass dort ein „kontaktarmer Osterurlaub“ möglich sei, es also je eigene Sanitäreinrichtungen gebe. Und: Die Urlauber müssten vor der Anreise einen PoC-Antigen-Test machen und ein negatives Ergebnis vorweisen können.

Auch für Hamburger soll es eine Besuchsregelung geben

„Für die angrenzenden Stadtstaaten sind gesonderte Regelungen zu treffen“, heißt es in ihrem Beschlussvorschlag weiter. Auch die Hamburger könnten somit offenbar in den Genuss von Urlaub etwa in Schleswig-Holstein kommen.

Viele Menschen würden sich zumindest einen Kurzurlaub in Deutschland wünschen, schreiben die drei Regierungschefs. Nach den bisherigen Corona-Regeln wäre ein Osterurlaub aber nicht zulässig. Dass die Bundesregierung hingegen einen Mallorca-Urlaub erlaubt, stoße „vor diesem Hintergrund bei vielen Bürgerinnen und Bürgern auf Unverständnis“.

Günther: Lieber einen sicheren Urlaub im Inland machen

„Ich kann nicht nachvollziehen, weshalb die Bundesregierung einen Urlaub auf Mallorca für sicherer hält als ein Osterwochenende mit Testpflicht in einer Ferienwohnung an Nord- oder Ostsee“, sagt Daniel Günther. Er setze sich da lieber „für einen sicheren Urlaub nach klaren Regeln in der eigenen Region ein“. Auch für Weil ist das ein Vorschlag, mit dem man „in einem eng begrenzten Bereich eine Alternative für einen sicheren Urlaub in der Heimat schafft“.

„Ein Signal an die Tourismus-Branche“

Manuela Schwesig sähe einen entsprechenden Beschluss der MPK zugleich als „Signal an die Branche, dass wir den Tourismus Schritt für Schritt wieder hochfahren wollen“. Ein Ausfall der Ostersaison wäre für die Betriebe ein weiterer Rückschlag.

Ob sich die drei Küstenländer mit ihrem Vorschlag durchsetzen – oder anderenfalls einen Alleingang wagen – wird sich am Montag zeigen. Von 14 Uhr an werden die Ministerpräsidenten und CDU-Kanzlerin Angela Merkel per Videoschalte konferieren. Am späten Nachmittag könnte es erste Ergebnisse geben, heißt es. Die Beschlussvorlage zur generellen Verlängerung des Lockdowns sei ja nur drei Seiten lang.

Von Wolfram Hammer