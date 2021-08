Kiel

Die Beschlüsse der Bund-Länder-Konferenz von Dienstagabend verschärfen die Corona-Regeln in Schleswig-Holstein. Wer noch nicht geimpft ist, muss sich ab dem 23. August wieder testen lassen, um etwa ein Restaurant zu besuchen. Diese Testpflicht hatte die Landesregierung bereits vor zweieinhalb Wochen abgeschafft. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) konnte sich bei den anderen Länder-Regierungschefs und der Kanzlerin in diesem Punkt nicht durchsetzen.

Denn die Testpflicht wird wieder ausschließlich an den Neuinfektionen festgemacht. „Sie gilt nun ab einer 35er-Inzidenz in einem Landkreis. Ich hätte mir gewünscht, dass sich die Pflicht nicht nur am Inzidenzwert bemisst“, sagte Günther nach der Videokonferenz im Kieler Landeshaus. Der Ministerpräsident hatte sich erst einen Tag zuvor dafür ausgesprochen, zusätzliche Kriterien anzulegen. Außerdem hatte er weiteren Einschränkungen eine Absage erteilt.

35er-Inzidenz gilt bald wieder in Schleswig-Holstein

Dennoch halte er die Wiedereinführung vertretbar, weil die Zahl der Neuinfektionen wieder angezogen habe und mit dem Beschluss ein einheitliches Regelwerk im Bundesgebiet entstanden sei. Ob der 35er-Wert in Schleswig-Holstein auf Kreisebene oder übergreifend für das ganze Land gelten soll, werde noch in der Koalition beraten, kündigte der Ministerpräsident an.

Die Sieben-Tage-Inzidenz betrug am Dienstag 44,1 in Schleswig-Holstein. In fünf Kreisen lag der Wert unter 35, in zehn Kreisen und kreisfreien Städten zum Teil weit darüber. Hintergrund der Testpflicht ist die Drei-G-Regel: Bei Zutritt zu öffentlichen Innenräumen, auch bei Veranstaltungen, müssen die Gäste nachweisen, entweder gegen das Coronavirus geimpft oder davon genesen zu sein. Als dritte Möglichkeit gilt das negative Testergebnis.

Das sei die von ihm erhoffte „klare Ansage der Ministerpräsidentenkonferenz im Umgang mit Geimpften und Genesenen“, so Günther. Sie sind ihm zufolge von den Testauflagen ausgenommen. Auch Quarantäne-Regeln gelten für sie nicht in dem Maß wie für Ungeimpfte. Günther gab unumwunden zu, dass mit der Verschärfung auch Druck aufgebaut werden soll. „Ich hoffe, dass das Regelwerk noch mehr Menschen dazu animiert, sich impfen zu lassen.“

Daniel Günther begrüßt Kostenpflicht für Bürgertests

Auf der anderen Seite seien Grundrechtseinschränkungen für Geimpfte und Genesene nicht länger haltbar. In Schleswig-Holstein haben 67 Prozent der Bevölkerung die erste Impfung erhalten, 58,4 Prozent haben den vollständigen Corona-Schutz. „Wer im Herbst geimpft sein möchte, muss jetzt damit beginnen. Die Impfstoffe sind sicher“, so Günther.

Lesen Sie auch Aktuelle Corona-Zahlen in Schleswig-Holstein

Ein weiterer Beschluss: Die Bürgertests werden in zwei Monaten nicht mehr gratis angeboten. „Dann haben alle Bürgerinnen und Bürger ein Impfangebot erhalten, deshalb wird am 11. Oktober die Kostenfreiheit aufgehoben.“

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Für weitere Entscheidungen werde nicht nur die Inzidenz betrachtet, sondern auch, wie stark Kliniken ausgelastet sind, wie viele schwere Verläufe es gibt und wie weit die Impfquote vorangeschritten ist. Zudem bleiben Maskenpflicht und Abstandsgebot erhalten.