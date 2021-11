Kiel

Aus dem Vollen schöpfen? Der Bund der Steuerzahler hat am Dienstag sein berüchtigtes Schwarzbuch der 100 empörendsten Steuerverschwendungen vorgelegt. Auch Schleswig-Holstein bekommt darin sein Fett weg: unter anderem für die Abwicklung der Pflegeberufekammer, die die Beschäftigten nicht wollten. Für einen teuren Stadionausbau in Lübeck. Für ein monströs teures WC-Häuschen in Eckernförde. Und für ein teures Ausweichquartier der Kieler Ratsversammlung.

„Obwohl sich die öffentliche Diskussion in den vergangenen Monaten nahezu ausschließlich um die Pandemie-Bekämpfung drehte, konnten wir leider keine Abnahme der Verschwendungsfälle feststellen“, sagt Aloys Altmann, Präsident des Landesverbands. „Im Gegenteil: Die in den vergangenen Jahren sehr üppig gefüllten Kassen der öffentlichen Haushalte von Land und Kommunen haben die Politiker dazu beflügelt, vermehrt kostspielige Projekte in Angriff zu nehmen.“ Die Verschwendung sei deshalb besonders ärgerlich, „weil wir heute das dabei vergeudete Geld dringend bräuchten, um die Krisenfolgen der Corona-Pandemie abzumildern und wieder zu einer erfolgreichen Wirtschaftsentwicklung zurückzufinden“.

Ratsversammlung wich ins Kieler Schloss aus

Obwohl im Kieler Ratssaal die Empfehlungen für den Infektionsschutz eingehalten werden konnten, beschloss die Kieler Ratsversammlung im September 2020, lieber auf Nummer sicher zu gehen und ins Schloss umzuziehen. Dafür fielen einmalige Kosten von 25.000 Euro für neue Tische, IT-Geräte, Internet und Verkabelung an.

Die Ratsversammlung zog ins Kieler Schloss um. Quelle: Thomas Eisenkrätzer

Hinzu kamen 800 Euro pro Sitzung für Transport- und Sicherheitsdienste. „Viel Aufwand für gerade einmal fünf Präsenztagungen“, kritisiert der Steuerzahlerbund. Zwei weitere Sitzungen wurden als Videokonferenz abgehalten. „Viel gravierender“ sei aber die Symbolwirkung: „Viele Mitarbeiter von Rettungsdienst und Feuerwehr, viele Busfahrer und andere städtische Bedienstete mussten trotz der Pandemie in direktem Kontakt mit Menschen arbeiten.“

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Designer-Klo zum Luxuspreis

182.000 Euro gab die Stadt Eckernförde für zwei Unisex-Toiletten und für einen Lagerraum am Borbyer Ufer des Hafens aus. Begründet wurden diese Kosten mit Auflagen der Denkmalpflege und des Hochwasserschutzes. Für den Quadratmeterpreis von fast 9500 Euro würden anderswo Luxusvillen errichtet, heißt es im Schwarzbuch. „Ein einfach verkleideter Sanitärcontainer für geschätzte Kosten von höchstens 30.000 Euro hätte wohl auch die Anforderungen der Denkmalpflege erfüllt.“

Pflegeberufekammer wird abgewickelt

Der 2016 gegründeten Kammer für Pflegeberufe gelang es nie auch nur annähernd, die eigenen Kosten durch Pflichtbeiträge zu decken. Viele der zwangsverpflichteten Mitglieder weigerten sich bis zuletzt, ihre Einkommensverhältnisse als Grundlage zur Berechnung anzugeben. Anfang des Jahres stimmten bei einer Befragung knapp 92 Prozent für das Aus. „Lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende“, lautet das Urteil des Steuerzahlerbundes. Wobei dieser Schrecken finanziell erheblich sei: Neben den bereits geleisteten Zuschüssen von 3,6 Millionen Euro muss das Land weitere Auflösungskosten von bis zu fünf Millionen Euro schultern.

IT-Desaster bei der Landesverwaltung

Auch dieser Vorwurf wendet sich gegen das Land. Seit 2009 versuche die Regierung, mit dem Softwareprojekt „Kooperation Personaldienste“ (KoPers) ein integriertes IT-Verfahren für die gesamte Personalverwaltung des Landes einzuführen. Statt ursprünglich geplanten fünf Jahren rechne man allerdings für das Projekt inzwischen mit 15. Und aus ursprünglich 26,5 Millionen Euro werden bis 2024 Gesamtkosten von 151 Millionen: eine dramatische Steigerung von 470 Prozent. „KoPers hat mehr gekostet, als es jemals einbringen wird“, lautet das vernichtende Urteil.

Teure Rasenheizung des VfL Lübeck

Vereine, die in der dritten Fußballliga spielen wollen, müssen spätestens in der zweiten Saison über eine bestimmten Infrastruktur verfügen – zum Beispiel über eine Rasenheizung. Das ging auch dem VfL Lübeck so, der dafür eine öffentliche Förderung von 1,5 Millionen Euro erhielt und mit dem Ausbau für diese Heizung in der Saison 2020/21 genau einen Tag nach dem letzten Heimspiel begann. „Dumm nur, dass der Verein zu diesem Zeitpunkt bereits wieder abgestiegen war“, heißt es im Schwarzbuch. „Wieder einmal zeigt sich, dass man sportlichen Erfolg weder planen noch kaufen kann. Deswegen darf kein Steuergeld in den Profi-Fußball fließen.“