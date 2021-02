Wie tödlich ist das Coronavirus Sars-CoV-2 wirklich? Hat es zu einer Übersterblichkeit geführt oder sind das Fake-News, wie in sozialen Netzwerken verbreitet wird? Und wie hart hat die Pandemie Schleswig-Holstein getroffen? Antworten darauf liefert jetzt eine Auswertung vom Statistischen Bundesamt.

Einblicke in die Statistik: Hat Corona zu einer Übersterblichkeit geführt?

Vergleich der Sterbefälle - Einblicke in die Statistik: Hat Corona zu einer Übersterblichkeit geführt?

Vergleich der Sterbefälle - Einblicke in die Statistik: Hat Corona zu einer Übersterblichkeit geführt?

Von Heike Stüben