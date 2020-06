Heinold will um Bundesgelder kämpfen

Kiel

„Wir sind bereit, unseren Anteil beizutragen“, sagte Heinold, ohne eine genaue Summe zu nennen. „Natürlich müssen wir alles geben, um maximal von den Bundesmitteln zu profitieren.“ Das Bundeskonjunkturprogramm solle ermöglichen, dass das Land bei Modernisierungsmaßnahmen noch mehr Fahrt aufnehme.

„Mit den Bausteinen Digitalisierung, Nachhaltigkeit, Innovation und Bildung können wir gut an unsere bestehenden Programme anknüpfen“, sagte Heinold. Land, Wirtschaft, Wissenschaft und Kommunen müssten an einem Strang ziehen, „damit wir mit unseren Stärken punkten und Gelder nach Schleswig-Holstein ziehen“. Bei den Themen Wasserstoff und Künstlicher Intelligenz sieht die Finanzministerin Schleswig-Holstein bereits gut aufgestellt. Aber: „Damit die Kommunen maximal von den Kita- und Schulprogrammen profitieren, müssen die Programme schnell umgesetzt werden.“

Präsenzunterricht und E-Learning verbinden

Die Bundesregierung will Erweiterungen, Um- und Neubauten von Kindergärten und Krippen mit einer Milliarde Euro zusätzlich fördern – vorausgesetzt, die Baumaßnahmen finden im laufenden oder im nächsten Jahr statt. Gefördert werden ebenfalls Umbauten zur Verbesserung der Hygienesituation. Beschleunigt werden soll auch der Ausbau von Ganztagsschulen und Ganztagsbetreuung. Länder, die Mittel für Investitionen in diesem oder nächstem Jahr abrufen, sollen die entsprechende Summe in späteren Jahren der Laufzeit noch einmal zusätzlich erhalten.

Gleichzeitig habe die Krise gezeigt, wie wichtig in der Bildung Digitalisierung und digitales Lernen seien, heißt es im Bundesprogramm. „Alle Schulen müssen in die Lage versetzt werden, Präsenzunterricht in der Schule und E-Learning zu Hause miteinander zu verbinden.“ Die förderfähigen Investitionen sollen im Digitalpakt Schule deshalb erweitert werden.

Hoffnung bei Batteriezellforschung

2,5 Milliarden Euro zusätzlich will der Bund in den Ausbau moderner und sicherer Ladesäulen-Infrastruktur, in die Förderung von Forschung und Entwicklung im Bereich der Elektromobilität und die Batteriezellenfertigung investieren – unter anderem in weitere mögliche Standorte. Schleswig-Holstein hatte im Schulterschluss 2019 mit dem Fraunhofer-Institut für Siliziumtechnologie (Isit) große Hoffnung in eine Batteriezellforschungsfabrik am Standort Itzehoe gesetzt, war dann aber leer ausgegangen. Den Zuschlag hatte Münster erhalten. Nun keimt neue Hoffnung auf. Die Bundesregierung will außerdem kurzfristig eine „nationale Wasserstoffstrategie“ vorlegen. Ziel soll es sein, Deutschland zum „Ausrüster der Welt“ zu machen. Entsprechend soll ein Programm zur Entwicklung von Wasserstoffproduktionsanlagen entwickelt werden. Auch da macht sich der Norden Hoffnung.

Im Bereich Künstliche Intelligenz, einem Lieblingsprojekt vom Chef der Kieler Staatskanzlei, Dirk Schrödter ( CDU), plant der Bund bis 2025, die Investitionen von drei auf fünf Milliarden Euro zu erhöhen. Aus diesen Mitteln sollen Programme aufgestockt und ein zusätzlicher Supercomputer angeschafft werden, um dem Bedarf an Rechenkapazität gerecht zu werden. Bleiben noch zwei medizinische Punkte zu nennen: Das „Zukunftsprogramm Krankenhäuser“ soll nötige Investitionen in den Bereichen Versorgung, Ablauforganisation, Kommunikation, Telemedizin, Robotik, Hightech-Medizin und Dokumentation fördern. Außerdem legt die Große Koalition in Berlin nach den Corona-Erfahrungen Wert darauf, die Produktion wichtiger Arzneimittel und Medizinprodukte wieder ins Land zu holen.